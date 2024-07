Hitzewelle in den USA Tausende bei Waldbränden in Kalifornien evakuiert Stand: 03.07.2024 15:54 Uhr

Andauernde Hitze und Trockenheit halten den US-Bundesstaat Kalifornien in Atem. Mehrere Waldbrände sind ausgebrochen, tausende Menschen wurden evakuiert. Die Hitzewelle soll noch bis Sonntag anhalten.

Im US-Bundesstaat Kalifornien sind mehrere Waldbrände ausgebrochen. Der Staat leidet aktuell unter extremer Hitze, die noch bis mindestens Sonntag anhalten soll. Als derzeit gefährlichster Brandherd gilt nach Angaben der "Los Angeles Times" das sogenannte "Thompson"-Feuer in dem Ort Oroville, gut 110 Kilometer nördlich der Hauptstadt Sacramento. Der Brand wütet demnach auf einer Fläche von rund acht Quadratkilometern.

Etwa 13.000 Menschen im Butte County, einer Region im Norden des Bundesstaats, hätten ihre Häuser wegen des Feuers verlassen müssen, zitierte die Zeitung einen Sprecher des dortigen Sheriff-Büros. Feuerwehrleute versuchten zu verhindern, dass die Flammen auf die Häuser übergriffen. Berichte über Todesopfer gab es bisher nicht.

Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

In Oroville bekämpfen derzeit noch mehr als 500 Einsatzkräfte nach Angaben der kalifornischen Feuerwehrbehörde Cal Fire die Flammen. Die genaue Ursache für den Waldbrand werde noch untersucht. Bilder und Videos in den sozialen Medien und in den Lokalnachrichten zeigen mehrere brennende Gebäude, Hubschrauber warfen Wasser ab.

Laut Cal Fire wüten Brände an mehreren Orten. So gibt es einen weiteren großflächigen Brand bei Calistoga im Napa County nördlich von San Francisco. Das sogenannte "Toll"-Feuer habe aber bereits am Nachmittag auf etwa 15 Prozent der Fläche von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht werden können, teilte die Behörde mit. Aufrufe zur Evakuierung wurden demnach wieder aufgehoben.

Ein Feuerwehrauto fährt vor den gewaltigen Rauchschwaden des Thompson-Feuers vorbei.

Hitzewelle in Kalifornien

Immer wieder kommt es bei extremer Hitze, großer Trockenheit und Gewittern in Kalifornien zu Waldbränden. Besonders warm soll es zum morgigen Unabhängigkeitstag am 4. Juli werden. Für Sacramento gilt eine Hitzewarnung bis Sonntagabend, es werden bis zu 46 Grad Celsius erwartet. Das kalifornische Ministerium für Forstwirtschaft und Brandschutz rief die Menschen dazu auf, auf Aktivitäten zu verzichten, die möglicherweise Feuer auslösen könnten.

Auch für weitere Teile des Bundesstaates gilt die Warnung vor einer Hitzewelle. Besonders in der Kombination mit starkem Wind ist es möglich, dass die Feuer sich weiter ausbreiten oder noch weitere Brandherde entfacht werden. Energieversorger schalteten in einigen Gebieten vorsorglich den Strom ab, um zu verhindern, dass beschädigte Stromleitungen Waldbrände auslösen.