Mit 102 Jahren in New York Mode-Ikone Iris Apfel gestorben Stand: 02.03.2024 08:39 Uhr

Große runde Brille, auffällige Armreifen und Ketten, bunte Outfits - so wurde Iris Apfel als Mode-Ikone bekannt. Nun ist die gebürtige New Yorkerin mit 102 Jahren gestorben.

Die für ihren außergewöhnlichen Modestil und scharfzüngigen Humor bekannte US-Mode-Ikone Iris Apfel ist tot. Die gebürtige New Yorkerin, die durch ihre großen runden Brillen, bunte Kostüme und einen weißen Kurzhaarschnitt auffiel, wurde 102 Jahre alt. Ihre Managerin Lori Sale bestätigte der Nachrichtenagentur dpa den Tod der Fashion-Ikone am Freitag (Ortszeit). Auch auf Apfels Instagram-Seite wurde der 1. März als Todesdatum genannt.

2,9 Millionen Follower auf Instagram

Noch am Vortag hatte sie einen Eintrag auf der Plattform gepostet, auf der ihr 2,9 Millionen Menschen folgen. Bis zuletzt war sie außerdem regelmäßiger Gast bei Modeschauen, zu denen sie im Rollstuhl erschien.

Die 1921 in eine jüdische Familie im New Yorker Stadtteil Queens geborene Apfel hatte zunächst Kunstgeschichte studiert und dann als Innendekorateurin gearbeitet. Sie war unter anderem für neun US-Präsidenten an der Inneneinrichtung des Weißen Hauses beteiligt.

Mit ihrem Mann Carl, den sie 1948 heiratete, arbeitete sie im Team als Designerin. Zu Apfels Kundinnen zählten Kosmetik-Unternehmerin Estée Lauder und Schauspielerin Greta Garbo.

"Traut euch, anders zu sein"

Ihren Durchbruch als Stil-Ikone hatte die Diva erst mit über 80 Jahren. Durch eine Erfolgsschau ihrer Mode- und Schmucksammlung im New Yorker Metropolitan Museum stand sie 2005 im Rampenlicht. Auch nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2015 war sie bis ins hohe Alter weiter tätig, entwarf etwa gemeinsam mit einem Hersteller eine Brillen-Kollektion und arbeitete mit einer US-Baumarktkette an Entwürfen für Raumdekorationen.

Sie arbeitete außerdem mit großen Unternehmen wie H&M zusammen und wirkte in einer Werbekampagne der Automarke Citroën mit. Der Filmemacher Albert Maysles erschuf ihr 2014 mit dem Dokumentarfilm "Iris" ein Denkmal.

Apfel ermunterte Frauen immer wieder dazu, sich ausgefallen zu bekleiden und keinem Einheitslook zu folgen. "Traut euch, anders zu sein. Seid ihr selbst, seid individuell", sagte sie einmal. "Wenn ihr etwas tragt und es steht euch nicht, macht euch keine Sorgen. Die Stil-Polizei wird euch nicht festnehmen."