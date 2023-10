Mexiko Ein Toter durch gefährlichen Hurrikan "Lidia" Stand: 11.10.2023 08:41 Uhr

Hurrikan "Lidia" ist in Mexiko mit großer Kraft auf Land getroffen. Das Zentrum des Sturms der Stärke vier erreichte bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde die Küste in der Ortschaft Las Peñitas. Ein Mann kam ums Leben.

Nachdem Hurrikan "Lidia" an der Pazifikküste Mexikos auf Land getroffen ist, hat es einen ersten Toten gegeben. In Punta de Mita im Bundesstaat Nayarit habe ein umstürzender Baum einen Mann in seinem Auto erschlagen, berichtete die Zeitung "El Occidental" unter Berufung auf die Zivilschutzbehörde.

Zuvor hatte "Lidia" als "extrem gefährlicher" Sturm mit der Stärke vier von fünf auf der Hurrikanskala das Festland mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde erreicht - auf Höhe des Ortes Las Peñitas, 55 Kilometer südwestlich des Urlaubsortes Puerto Vallarta (Bundesstaat Jalisco). Das Gebiet ist eine dünn besiedelte Halbinsel.

Erdrutsche auf Autobahnen und umgestürzte Stromleitungen

"Lidia" blieb auch nach dem Überqueren des Landes ein starker Hurrikan mit Windgeschwindigkeiten von 165 Kilometern pro Stunde am späten Dienstag (Ortszeit). Er wurde auf Kategorie zwei heruntergestuft, teilte Mexikos Wetterbehörde am späten Dienstagabend mit. Sie warnte in den Bundesstaaten Colima, Jalisco und Nayarit vor extremem Regen, Wellen von bis zu neun Metern Höhe an der Küste und heftigen Böen.

Die Bundesstaaten Jalisco und Nayarit berichteten von umgestürzten Bäumen und Stromleitungen sowie von Erdrutschen auf einigen Autobahnen in der Region. Die örtlichen Behörden sagten den Unterricht in den Gemeinden an der Küste ab.

Notunterkünfte geöffnet

Der Gouverneur von Jalisco, Enrique Alfaro, teilte über die Plattform X (ehemals Twitter) mit, dass der Staat 23 Notunterkünfte geöffnet habe.