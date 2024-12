Hawaii Vulkan Kilauea wieder ausgebrochen Stand: 23.12.2024 23:00 Uhr

Er ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Jetzt ist der Kilauea auf Hawaii erneut ausgebrochen - zum dritten Mal in diesem Jahr. Eine direkte Gefahr für die Bevölkerung besteht jedoch nicht.

Einer der aktivsten Vulkane der Welt, der Kilauea in Hawaii, ist erneut ausgebrochen. Die Eruption beschränkte sich auf die Caldera am Gipfel des Vulkans in einer für die Öffentlichkeit geschlossenen Gegend im Hawaii Volcanoes National Park auf Big Island, wie das hawaiianische Vulkanobservatorium mitteilte.

Die verstärkte Erdbebenaktivität begann gegen 2.00 Uhr Ortszeit. Webcam-Übertragungen zeigten, wie kurz darauf Lava austrat oder in Fontänen hervorsprudelte. Eine akute Bedrohung ginge vom Vulkansmog aus, der Häuser in Windrichtung erreichen könnte, so das Observatorium. Dieser "Vog" enthält Schwefeldioxid und kann die Symptome bei Menschen mit Erkrankungen wie Asthma, anderen Atemwegserkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen verschlimmern.

Die Gegend der Eruption ist bereits seit 2007 nicht öffentlich zugänglich. Grund dafür sind Gefahren wie eine Instabilität der Kraterwand, Bodenrisse und Steinschlag. In dem Nationalpark befindet sich neben dem Kilauea noch ein weiterer Vulkan, der zu den aktivsten Vulkanen der Welt gehört: der Mauna Loa. Der Kilauea war bereits im Juni und September ausgebrochen.