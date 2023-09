Nach Feuer auf Maui Rückkehr ins Katastrophengebiet Stand: 26.09.2023 08:25 Uhr

Rückkehr in eine abgebrannte Heimat: Wenige Wochen nach den Bränden auf Maui dürfen erste Anwohner wieder Teile des Küstenorts Lahaina betreten. Der Wiederaufbau wird aber noch dauern. 3.000 Gebäude waren zerstört worden.

Knapp sieben Wochen nach den verheerenden Bränden auf der Hawaii-Insel Maui dürfen Anwohner erstmals wieder Teile des Küstenortes Lahaina betreten. Nach Angaben des Bezirks Maui soll es den Bewohnern nach und nach erlaubt werden, ihre Grundstücke in dem weitgehend ausgebrannten Gebiet aufzusuchen. Bis jetzt war der Zugang nur Rettungskräften und anderen Helfern erlaubt.

Zugleich warnten die Behörden die Rückkehrer vor möglichen Gefahren in der Katastrophenzone, wie Giftstoffe in den Ruinen durch geschmolzenes Blei, Asbest oder Chemikalien. Ihnen wurde empfohlen, Schutzkleidung zu tragen.

Ungeachtet der Gefahren bedeutet den Menschen die Rückkehr in den zerstörten Ort viel: Sie müsste die Zerstörung einfach mit eigenen Augen sehen, sagte die Anwohnerin Tawni Katayama laut "Hawaii News Now". Dies sei wichtig, um damit abschließen zu können.

Fast 100 Tote

Die Wald- und Buschbrände waren am 8. August an mehreren Orten auf Maui und der Nachbarinsel Hawaii ausgebrochen. Auf Maui wurden etwa 3.000 Gebäude zerstört, der Sachschaden wird auf mehr als fünf Milliarden Dollar geschätzt. Lahaina ist die am schlimmsten betroffene Stadt. Etwa 13.000 Menschen haben in der historischen Hafenstadt gelebt, die auch bei Touristen sehr beliebt war. Die Zahl der Todesopfer wurde zuletzt mit 97 angegeben. Zeitweise hatten die Behörden von 115 Toten besprochen. Es werden aber weiterhin Menschen vermisst.

Der Wiederaufbau wird lange dauern. Mauis Wirtschaft müsse wieder aufgebaut und den Bewohnern Arbeitsplätze garantiert werden, sagte der Gouverneur von Hawaii, Josh Green. Bewohner und Unternehmer aus der Region sollten Dutzende Millionen Dollar Unterstützung bekommen, um wieder auf die Beine zu kommen. Auch die Reisebeschränkungen sollen aufgehoben und der Westen von Maui auch für Touristen wieder geöffnet werden.