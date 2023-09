Viele Dengue-Fieber-Infektionen Guatemala erklärt Gesundheitsnotstand Stand: 01.09.2023 11:25 Uhr

Wegen immer mehr Fällen von Dengue-Fieber hat die Regierung von Guatemala den Gesundheitsnotstand ausgerufen. In den vergangenen Monaten starben 22 Menschen an der Krankheit, seit Jahresbeginn wurden mehr als 12.000 Infektionen registriert.

Guatemala hat für zunächst drei Monate einen nationalen Gesundheitsnotstand erklärt. In den vergangenen Monaten starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums 22 Menschen an Dengue-Fieber. Seit Jahresbeginn seien mehr als 12.000 Infektionen registriert worden, die Fallzahlen stiegen weiter an.

Die Regenzeit und das Klimaphänomen El Niño könnten das Infektionsrisiko weiter erhöhen. Durch mehr stehendes Wasser hätten Stechmücken, die das Dengue-Virus übertragen, mehr Möglichkeiten, sich fortzupflanzen, erklärte ein Mitarbeiter der Zivilschutzbehörde.

Die Maßnahmen zur Überwachung, Behandlung und Prävention würden nun verstärkt. Dazu gehört unter anderem der Einsatz von Ausräucherung, um krankheitsübertragende Mücken auszumerzen.

Dengue-Fallzahlen steigen

Das Dengue-Virus wird von Tigermücken vor allem in den Tropen und Subtropen übertragen. Zu den Symptomen gehören hohes Fieber, Gliederschmerzen und Schüttelfrost. Außer fiebersenkenden Mitteln gibt es keine Medikamente gegen Dengue.

Die Verbreitung der Viruskrankheit auf dem amerikanischen Doppelkontinent ist derzeit hoch. Nach Angaben der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres mehr als drei Millionen Infektionsfälle gemeldet. Mehr als 1.500 Menschen seien gestorben. Für das gesamte Jahr 2022 verzeichnet die PAHO 2,8 Millionen Infektionen und 1.290 Todesfälle.

Durch die Globalisierung und den Klimawandel ist die Viruserkrankung weltweit auf dem Vormarsch. Jedes Jahr infizieren sich dutzende Millionen Menschen.