Vulkanausbruch auf Galapagos-Insel bedroht seltene Tiere Stand: 04.03.2024 03:35 Uhr

Auf der unbewohnten Galápagos-Insel Fernandina ist ein Vulkan ausgebrochen und hat zu einem beeindruckenden Naturschauspiel geführt. Die Insel ist Heimat diverser Tierarten, darunter Leguane, Pinguine und flugunfähige Kormorane.

Ein Vulkanausbruch auf den Galapagos-Inseln hat zu einem spektakulären Naturschauspiel geführt. Die Eruption des Vulkans La Cumbre auf der unbewohnten Insel Fernandina begann am Samstag gegen Mitternacht, Lava ergoss sich ins Meer.

Bilder, die von Touristen in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, zeigten den Vulkan vor einem purpurrot erleuchteten Nachthimmel. Das Geophysikalische Institut Ecuadors sprach vom womöglich größten Ausbruch des 1476 Meter hohen Vulkans seit 2017. Videos in Onlinediensten hätten einen Ausbruch aus einer Spalte an der Südflanke des Vulkans bestätigt. "Der Himmel über dem Westen von Galápagos ist rot erwacht!", schrieb der örtliche Flughafen im Onlinedienst X, vormals Twitter.

Heimat einer seltenen Riesenschildkröte

Der La Cumbre ist einer der aktivsten Vulkane der Galapagos-Inselkette, er hatte zuletzt im Jahr 2020 Lava ausgestoßen. Menschen sind nicht in Gefahr.

Die Insel ist jedoch Heimat diverser Tierarten, darunter Leguane, Pinguine und flugunfähige Kormorane. Im Jahr 2019 entdeckten Wissenschaftler auf Fernandina eine Riesenschildkröte, deren Art seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr gesehen worden war und die als ausgestorben galt.

Dauer des Ausbruchs schwer vorherzusagen

Es sei nicht "genau vorherzusagen, wie lange der Ausbruch dauern wir", erklärte das Nationale Institut für Geophysik. Die nach der letzten Eruption gesammelten Daten legten aber nahe, "dass der aktuelle Ausbruch größer sein wird als die in den Jahren 2017, 2018 und 2020". Touristen wurde empfohlen, sich fernzuhalten. Die 638 Quadratkilometer große Insel Fernandina liegt im äußersten Westen des Galápagos-Archipels.

Die Galapagos-Inseln sind weltweit bekannt, weil sie den britischen Wissenschaftler Charles Darwin im 19. Jahrhundert zur Entwicklung seiner Evolutionstheorie inspirierten.