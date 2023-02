Flugobjekte über Nordamerika Was ist bloß am Himmel los? Stand: 12.02.2023 10:04 Uhr

Im kanadischen Luftraum ist ein weiteres "nicht identifiziertes Objekt" abgeschossen worden. Innerhalb kurzer Zeit gab es somit bereits drei Vorfälle über Nordamerika. Warum werden gerade jetzt so viele Objekte entdeckt?

Von Arne Bartram, ARD-Studio Washington

Es ist schon wieder passiert: Innerhalb von nur einer Woche sind jetzt schon drei Flugobjekte am Himmel über Nordamerika abgeschossen worden. Dieses Mal im Norden von Kanada.

Das Objekt sei in zwölf Kilometern Höhe geflogen, erklärte die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand. "Es ist illegal in den kanadischen Luftraum eingedrungen und war eine Gefahr für zivile Flugzeuge." Das Objekt sei rund 160 Kilometer von der Grenze zu den USA entfernt abgeschossen worden.

Den Befehl zum Abschuss haben Kanadas Premierminister Justin Trudeau und US-Präsident Joe Biden gemeinsam gegeben, wie das Weiße Haus mitteilte. Beide Staaten haben ein gemeinsames Luftverteidigungskommando.

Flugobjekt mit "zylindrischer Form"

Was das Objekt genau war, steht laut Verteidigungsministerin noch nicht fest. Es hatte nach bisherigen Erkenntnissen eine zylindrische Form. "Wir werden versuchen die Trümmerteile zu analysieren, um genauere Informationen zu bekommen", sagte Anand.

Es sei wohl kleiner als der Ballon, den die USA vergangene Woche vor der Küste North Carolinas abgeschossen hatten.

Ballon so groß wie drei Busse

Der mutmaßliche Spionageballon aus China war das erste der drei entdeckten Objekte - und in etwa so groß wie drei Busse. Beim zweiten Objekt ist offiziell immer noch nicht klar, was es war. Dass es jetzt einen dritten Vorfall gibt, sorgt für viele Fragen, die wohl drängendste: Warum werden ausgerechnet jetzt so viele unbekannte Objekte über Nordamerika entdeckt?

Es gebe inzwischen ein gestiegenes Bewusstsein, erklärte Cedric Leighton, ehemaliger Oberst der Luftwaffe beim Sender CNN. "Wir hatten letzte Woche den Vorfall mit dem abgeschossenen chinesischen Spionageballon. Und jetzt sehen wir diese ganzen anderen Objekte." Das Luftverteidigungskommando sei sehr sensibel geworden für alles, was nur ein bisschen wie ein ungewöhnliches Objekt am Himmel aussehe.

USA machen China für Ballon verantwortlich

Auch unter Bidens Amtsvorgänger Donald Trump sollen schon solche Ballons über die USA geflogen sein, erklärte die aktuelle US-Regierung. Sie macht China für die mutmaßliche Spionage im Fall des abgeschossenen Ballons verantwortlich.

Ob das auch für das abgeschossene Objekt in Kanada gilt, wollte Verteidigungsministerin Anand nicht sagen: "Ich werde jetzt nicht spekulieren, woher das Objekt kam. Das wäre zu früh." Man sei gerade noch dabei, die Trümmerteile mit der Bundespolizei zu sammeln.

Ob die drei Fälle irgendwie zusammenhängen, ist noch unklar. China hat den Spionagevorwurf beim Ballon zurückgewiesen und spricht von einem verirrten Wetterballon.

"Wir müssen auf die Details warten"

Militärexperte Cedric Leighton hält im Interview mit CNN vieles für möglich. "Schauen wir uns an, wo das zweite und dritte Objekt unterwegs waren: Das zweite war in der Nähe eines wichtigen Areals zur Energieproduktion der USA. Das dritte jetzt über einer Region mit vielen Ressourcen", erklärte er. "Waren es Wetterballons? Denkbar! Gibt es andere Möglichkeiten? Ja! Wir müssen auf die Details warten."

Wann es die gibt, ist allerdings immer noch unklar, wie so vieles bei diesen Vorfällen.