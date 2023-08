"Don't say gay"-Gesetz Schulbezirk in Florida zensiert Shakespeare Stand: 09.08.2023 08:32 Uhr

In Florida dürfen sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität bis zur zwölften Klassenstufe nicht mehr Teil des Unterrichts sein. Dem Gesetz fallen in einem Schulbezirk nun sogar Shakespeare-Werke zum Opfer.

In einem Schulbezirk im US-Bundesstaat Florida dürfen Schülerinnen und Schüler im Unterricht statt des gesamten Werks nur noch Auszüge von William Shakespeare lesen.

Die Änderungen an den Lehrplänen der öffentlichen Schulen in Hillsborough County wurden im Hinblick auf neue Gesetze Floridas vorgenommen, die Diskussionen im Klassenzimmer über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität verbieten. Weitere Gründe seien überarbeitete staatliche Standards und der Versuch, Schülerinnen und Schüler dazu zu bringen, eine höhere Bandbreite von Büchern zu lesen, teilte der Schulbezirk in einer per E-Mail verschickten Erklärung mit.

Anzügliche Wortspiele und Anspielungen

Shakespeares Werke seien weiterhin in Medienzentren an den Schulen zum Ausleihen verfügbar. "In erster Linie haben wir Shakespeare nicht aus unserem Lehrplan an der High School ausgeschlossen. Den Schülern stehen weiterhin physische Bücher zur Verfügung, um Auszüge im Unterricht zu lesen", heißt es in der Erklärung.

"Lehrplanleitfäden werden das ganze Jahr über kontinuierlich überprüft und verfeinert, um sie an staatliche Standards und aktuelle Gesetze anzupassen", so die Erklärung. Mehrere Shakespeare-Stücke verwendeten anzügliche Wortspiele und Anspielungen, und es werde angedeutet, dass die Protagonisten in "Romeo und Julia" vorehelichen Sex hatten.

Weitere kontroverse Fälle erwartet

In Hillsborough County liegt auch die Großstadt Tampa. Diese Woche beginnt das neue Schuljahr - weitere kontroverse Fälle werden deshalb erwartet.

Im Bezirk Lake County außerhalb von Orlando gab es in den vergangenen Wochen bereits einen Rechtsstreit über das Kinderbuch "And Tango Makes Three". Es erzählt von zwei männlichen Pinguinen, die gemeinsam ein Ei ausbrüten.

Das als "Don't say gay" bekannte Gesetz wurde im März verabschiedet. Es hatte in den vergangenen Monaten immer wieder zu Protesten geführt - und auch zu Streit zwischen Floridas Gouverneur Ron DeSantis und Disney.

DeSantis und der republikanisch kontrollierte Kongress in Florida haben in den vergangenen Jahren Gesetze beschlossen, durch die Themen wie Homo- und Transsexualität bis zur zwölften Klassenstufe nicht mehr Teil des Unterrichts sein dürfen.