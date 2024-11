Ein Toter gefunden Brasiliens Oberstes Gericht nach Explosionen evakuiert Stand: 14.11.2024 02:38 Uhr

In Brasilien ist der Oberste Gerichtshof nach zwei Explosionen in der Nähe des Gebäudes evakuiert worden. Die Polizei gab an, es sei ein Toter gefunden worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Vor dem Obersten Gerichtshof Brasiliens haben sich zwei Explosionen ereignet. Dabei kam ein Mann ums Leben, wie Polizei und Augenzeugen berichteten. Die Richter und ihre Mitarbeiter seien in Sicherheit gebracht worden, teilte das Gericht mit. Alle hätten das Gebäude sicher verlassen können.

Die erste Explosion ereignete sich nach Angaben der Behörden auf einem Parkplatz neben dem Gerichtsgebäude. Ein Sprengsatz sei im Kofferraum eines geparkten Autos detoniert, berichteten lokale Medien. Die Leiche des Opfers wurde auf dem Platz gegenüber dem Gerichtsgebäude gefunden. Die Hintergründe der zweiten Explosion sind noch unklar. Die brasilianische Bundespolizei erklärte, dass sie Ermittlungen durchführe und nannte zunächst kein Motiv.

Drohungen gegen das Gericht

Die Explosionen ereigneten sich am Platz der drei Mächte in der Hauptstadt Brasília. Dort befinden sich auch die wichtigsten Regierungsgebäude. Die Polizei sperrte alle Zugänge zu dem Gebiet.

Ein Sprecher des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, sagte, der Staatschef sei zum Zeitpunkt der Explosion nicht im benachbarten Präsidentenpalast gewesen. Der Oberste Gerichtshof war in der Vergangenheit mehrmals zur Zielscheibe von Drohungen geworden - etwa von rechtsextremer Gruppen oder Anhängern des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro.