Brasilien Bolsonaro-Anhänger stürmen Kongress-Gelände Stand: 08.01.2023 20:08 Uhr

Hunderte Anhänger des Ex-Präsidenten Bolsonaro haben in der Hauptstadt Brasilia das Kongressgelände gestürmt. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, dass die Polizei Tränengas einsetzte.

Hunderte Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben versucht, den Kongress in der Hauptstadt Brasília zu stürmen. Sie drangen auf das Gelände des Parlaments vor und gelangten auf das Dach des Gebäudes, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, wie die Polizei Tränengas einsetzte, um Hunderte Demonstranten zurückzudrängen. Aufnahmen in sozialen Medien zeigen turbulente Szenen. Das Gelände um den Kongress war von den Behörden abgeriegelt worden.

Erinnerung an Kapitol-Sturm

"Ich verurteile diese antidemokratischen Handlungen, die dringend mit der Härte des Gesetzes geahndet werden müssen", schrieb Senatspräsident Rodrigo Pacheco auf Twitter.

In dem Kongressgebäude befinden sich der Senat und das Abgeordnetenhaus. Die Bilder weckten Erinnerungen an den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021.

Vor einer Woche wurde der neue linksgerichtete Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva ins Amt eingeführt.