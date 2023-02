Notstand ausgerufen Tote bei Waldbränden in Chile Stand: 04.02.2023 11:05 Uhr

Mindestens 13 Menschen sind bei Waldbränden in Chile ums Leben gekommen. Seit Tagen herrschen in dem Land Temperaturen von bis zu 40 Grad. Die Regierung rief in den betroffenen Regionen den Notstand aus.

In Chile sind bei Waldbränden mindestens 13 Menschen getötet worden. Allein in der Ortschaft Santa Juana im Zentrum des Landes seien elf Menschen gestorben, teilte der Katastrophenschutz mit. Zudem seien bei einem Hubschrauberabsturz bei Löscharbeiten die bei Insassen gestorben.

Insgesamt lodern nach offiziellen Angaben mehr als 200 Feuer. Über 50 von ihnen seien nicht unter Kontrolle. Durch die Flammen wurden seit Mittwoch 47.000 Hektar Land und mehr als Hundert Häuser zerstört.

Hilfe aus Brasilien und Argentinien erwartet

Die Feuer wüten vor allem in den Regionen Nuble und Biobio, die rund 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago liegen. Fast zwei Millionen Menschen leben dort. In beiden Gebieten wurde der Katastrophenzustand ausgerufen, was die Entsendung von Soldaten und zusätzlichen Ressourcen zur Folge hat. Auch wird Hilfe aus Brasilien und Argentinien erwartet.

Präsident Gabriel Boric unterbrach seinen Sommerurlaub und reiste nach Nuble und Biobio. "Meine Aufgabe als Präsident besteht heute darin, dass alle erforderlichen Mittel für den Notfall zur Verfügung stehen und die Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht alleine sind", sagte Boric in Biobio.

Die Feuer lodern auch in der nubischen Hauptstadt Chillan. Besserung ist nicht in Sicht, da Temperaturen von über 38 Grad Celsius drohen. Bild: AFP

"Bedingungen werden riskant sein"

Eine Hitzewelle hatte Chile in den vergangenen Tagen Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius beschert. Dies begünstigte den Ausbruch der Brände. Die Wettervorhersagen sagen Temperaturen von über 38 Grad Celsius in der nubischen Hauptstadt Chillan voraus, mit starken Winden, die die Brandbedingungen verschlimmern könnten. "Die Bedingungen in den kommenden Tagen werden riskant sein", sagte Innenministerin Carolina Toha vor Journalisten.