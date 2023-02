Ausgemusterter Flugzeugträger Brasilien versenkt Giftmüll-Schiff Stand: 04.02.2023 02:11 Uhr

Ungeachtet von Protesten hat Brasilien einen maroden Flugzeugträger voller Giftstoffe im Atlantik versenkt. Umweltschützer sprechen von einem "30.000 Tonnen schweren Giftpaket".

Ungeachtet der Proteste von Umweltschützern hat Brasilien einen höchst maroden früheren Flugzeugträger im Atlantik versenkt. Das sechs Jahrzehnte alte Kriegsschiff sei am Nachmittag (Ortszeit) etwa 350 Kilometer vor der Küste des Landes "kontrolliert" versenkt worden, teilte die brasilianische Marine mit. An dem ausgewählten Ort betrage die Meerestiefe rund 5000 Meter.

Die Ankündigung Brasiliens, das frühere Kriegsschiff zu versenken, hatte zu heftigen Protesten geführt. Umweltorganisationen sprachen von einem "Umweltvergehen". Robin Wood bezeichnete den ehemaligen Flugzeugträger als "30.000 Tonnen schweres Giftpaket".

Nach Angaben von Umweltorganisationen enthielt das 266 Meter lange Schiff tonnenweise Asbest, Farben und andere giftige Abfälle. Wenn Brasilien das Schiff "vorsätzlich" versenke, "käme das einem vom Staat in Auftrag gegebenen Umweltvergehen gleich", hatte die Nichtregierungsorganisation Shipbreaking Platform zuvor erklärt.

Bereits vor zwei Wochen hatte die brasilianische Marine mitgeteilt, dass sie das Schiff im Atlantik abgeschleppt habe. Sie betonte aber, dass es angesichts seines schlechten Zustandes und des "erhöhten Risikos" für die Umwelt nicht mehr in einen brasilianischen Hafen oder auch nur in brasilianische Hoheitsgewässer dürfe.

Klage der Staatsanwaltschaft abgewiesen

Das sechs Jahrzehnte alte Kriegsschiff irrte seit Monaten im Atlantik umher. Ursprünglich sollte es zum Abwracken in die Türkei geschleppt werden, doch als es auf der Höhe von Gibraltar war, zogen die türkischen Behörden die Einlaufgenehmigung zurück.

Brasilien ließ den Flugzeugträger zurückkehren, trotz oder wegen der festgestellten "Verschlimmerung der Schäden" am Schiffsrumpf - aber in keinen Hafen hinein. Nachdem das Schiff mehrere Monate vor dem Hafen von Suape im Nordosten Brasiliens lag, drohte die türkische Werft, es aufzugeben und führerlos in brasilianischen Gewässern zurückzulassen.

Die brasilianische Umweltbehörde Ibama, die für die Einhaltung der Basler Übereinkunft zur grenzüberschreitenden Entsorgung gefährlicher Abfälle zuständig ist, rief die brasilianische Marine auf einzuschreiten. Marine und Verteidigungsministerium entschieden daraufhin, das Schiff versenken zulassen. Das Risiko, dass es sonst unkontrolliert untergehe, sei einfach zu groß. Zuvor war eine Klage der brasilianischen Staatsanwaltschaft gegen die Pläne von einem Gericht des Bundesstaats Pernambouc zurückgewiesen worden.

Das Schiff stand unter dem Namen "Foch" 37 Jahre lang in den Diensten der französischen Marine. Im Jahr 2000 wurde es von Brasilien gekauft und in "São Paulo" umbenannt.