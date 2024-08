Unglück in Brasilien Flugzeug mit 62 Menschen an Bord abgestürzt Stand: 09.08.2024 21:37 Uhr

Im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo ist ein Flugzeug abgestürzt. Alle 62 Menschen an Bord kamen nach Behördenangaben ums Leben. Der TV-Sender GloboNews zeigte Aufnahmen, wie die Maschine vertikal nach unten stürzt und sich dabei dreht.

Beim Absturz eines Passagierflugzeugs in Brasilien sind nach Behördenangaben alle 62 Insassen ums Leben gekommen. Das Unglück habe sich 80 Kilometer nordwestlich der Wirtschaftsmetropole Sao Paulo ereignet, teilten örtliche Behördenvertreter mit. Bei dem Absturz nahe einer Wohnanlage unweit der Stadt Vinhedo sei am Boden ein Haus beschädigt worden.

Bei dem Flugzeug handelte es sich der Website FlightRadar24 zufolge eine Turboprop-Maschine des Typs ATR 72-500. Der Hersteller ATR ist ein Gemeinschaftsunternehmen der europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerne Airbus und Leonardo. ATR erklärte, man sei an der Untersuchung der Unfallursache beteiligt.

Flugzeug ins Strudeln gekommen

Nach Angaben der Fluggesellschaft Voepass war das Flugzeug auf dem Weg von Cascavel im Bundesstaat Parana zum internationalen Flughafen von Sao Paulo. Ein in sozialen Medien verbreitetes Video zeigte, wie das Flugzeug offenbar außer Kontrolle geriet und hinter einer Baumgruppe in der Nähe von Häusern abstürzte. Anschließend war eine dunkle Rauchwolke zu sehen. Die Feuerwehr entsandte Einsatzkräfte zum Absturzort. Der brasilianische Sender TV GloboNews zeigte Aufnahmen einer großen Fläche, die in Flammen stand.

Schweigeminute für die Opfer

Der brasilianische Präsident Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hatte anlässlich eines Auftritts bei einer Veranstaltung erste Medienberichte über das Unglück bestätigt. "Ich muss Ihnen eine sehr schlechte Nachricht überbringen", sagte Lula und bat seine Zuhörer um eine Schweigeminute für die Opfer des Absturzes.