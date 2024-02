Notlandung von Boeing 737 MAX 9 An herausgerissenem Rumpfteil fehlten Bolzen Stand: 07.02.2024 00:28 Uhr

Wegen eines herausgerissenen Teils der Kabinenwand musste im Januar eine Boeing 737 MAX 9 der Alaska Airlines notlanden. Nun haben US-Unfallermittler einen ersten Bericht vorgelegt. Demnach wurden wichtige Bolzen am Rumpfteil nicht ersetzt.

In der Boeing 737 MAX 9 der US-Fluggesellschaft Alaska Airlines, die wegen eines herausgerissenen Kabinenteils notlanden musste, waren laut US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB nötige Befestigungsteile nicht vorhanden. Einer am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Untersuchung der NTSB zufolge fehlten in dem betroffenen Flugzeugteil vier Bolzen.

Die Behörde sammelte Dokumente und Fotos, aus denen hervorgeht, dass Boeing-Mitarbeiter bei einer Inspektion im Werk Renton im US-Bundesstaat Washington vor der Auslieferung des Flugzeugs im Oktober vier Bolzen an den betroffenen Stellen entfernt hatten, um beschädigte Teile im Innenraum des Flugzeugs zu ersetzen. Weitere Aufnahmen, die nach dem Eingriff gemacht wurden, zeigen, dass an mindestens drei Stellen die Bolzen nicht wieder eingebaut worden waren.

Boeing-Chef Dave Calhoun sagte nach Veröffentlichung des Berichts: "Wie auch immer die endgültigen Schlussfolgerungen ausfallen werden, Boeing ist verantwortlich für das, was passiert ist. Ein Vorfall wie dieser darf in einem Flugzeug, das unser Werk verlässt, nicht passieren".

Flugzeug musste in Portland notlanden

Bei der betroffenen Boeing war am 5. Januar kurz nach dem Start in Portland im US-Bundesstaat Oregon ein Teil der Kabinenwand herausgebrochen. Daraufhin musste das Flugzeug umkehren und in Portland notlanden. Verletzt wurde bei dem Vorfall zwar niemand, Experten zufolge hätte es aber zu einer Katastrophe kommen können.

Die Fluggesellschaft United Airlines, die über die weltweit größte Flotte der betroffenen Flugzeuge verfügt, hatte daraufhin mitgeteilt, sie habe bei Inspektionen der Boeing-Maschinen lockere Schrauben gefunden.