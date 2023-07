US-Auslandsgeheimdienst Biden beruft CIA-Chef ins Kabinett Stand: 22.07.2023 01:46 Uhr

Für die Ukraine-Politik von US-Präsident Biden spielt die CIA eine wichtige Rolle. Nun bekommt der Chef des Auslandsgeheimdienstes, Burns, auch einen Platz in Bidens Kabinett. Der Ex-Diplomat gewinnt damit an Einfluss.

US-Präsident Joe Biden gibt dem CIA-Chef William Burns einen Sitz in seinem Kabinett. Das teilte Biden in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Damit stärkt der Präsident den Einfluss des Auslandsgeheimdienstchefs und unterstreicht dessen Rolle für die amerikanische Unterstützung der Ukraine.

Burns habe "Geheimdienstinformationen genutzt, um unserem Land einen entscheidenden strategischen Vorteil zu verschaffen", sagte Biden und würdigte dessen "klaren, geradlinigen Analysen". Der Geheimdienst CIA spiele eine wesentliche Rolle bei den Entscheidungen seiner Regierung zur nationalen Sicherheit, noch dazu in einer kritischen Zeit.

Regelmäßiger Austausch mit Kiew

Burns, ehemaliger Botschafter in Russland, ist wiederholt nach Kiew gereist, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen. Zudem wurde er im November 2022 nach Russland entsandt, um Moskau davor zu warnen, Atomwaffen im Krieg gegen die Ukraine einzusetzen.

Burns sagte, er fühle sich geehrt. "Die heutige Ankündigung des Präsidenten würdigt die wesentlichen Beiträge zur nationalen Sicherheit, die die Central Intelligence Agency jeden Tag leistet, und spiegelt sein Vertrauen in unsere Arbeit wider." Der CIA-Chef unterrichtet Biden regelmäßig direkt über die Ukraine und andere internationale Themen.

Eher symbolischer Akt

Burns' Berufung in die Runde gilt eher als symbolischer Akt, aber zugleich als Zeichen, welche wichtige Rolle er etwa in den Krisen mit Russland oder China in den vergangenen Monaten für Biden spielte.

Im US-Kabinett sind die verschiedenen Minister sowie weitere führende Mitglieder der Regierung vertreten, darunter Bidens Stabschef Jeff Zients oder die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield. Mit am Tisch sitzt auch die Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines. Bislang waren die US-Geheimdienste dort nicht durch einzelne Vertreter repräsentiert.

Burns ist aber nicht der erste CIA-Direktor, der Kabinettsstatus erlangt. Der frühere Präsident Bill Clinton ernannte auch seine CIA-Direktoren zu Mitgliedern seines Kabinetts, ebenso wie Ronald Reagan.