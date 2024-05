Nach Schiffsunglück Teil von eingestürzter Brücke in Baltimore gesprengt Stand: 14.05.2024 08:44 Uhr

Im März rammte der Frachter "Dali" eine Autobahnbrücke in der US-Hafenstadt Baltimore, die daraufhin einstürzte. Nun ist ein anderer Teil des Bauwerks gesprengt worden - um den Schiffsverkehr wieder zu normalisieren.

Sieben Wochen nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in der US-Hafenstadt Baltimore ist ein Teil davon kontrolliert gesprengt worden. Dadurch soll das Frachtschiff "Dali" freigelegt werden, das den Zugang zu dem wichtigen Handelshafen an der US-Ostküste in den vergangenen Wochen fast vollständig blockierte.

Die "Dali" hatte Ende März einen Pfeiler der Francis-Scott-Key-Brücke über dem Patapsco-Fluss gerammt. Die 2,5 Kilometer lange, vierspurige Autobahnbrücke war daraufhin eingestürzt. Ein Teil des gewaltigen Bauwerks krachte dabei auf das Schiff und machte dessen Abtransport unmöglich. Die havarierte "Dali" liegt weiter an der Unfallstelle, soll jedoch aus dem Weg geschafft werden, damit sich der Schiffsverkehr normalisieren kann.

Crew noch immer an Bord des Schiffes

Die Besatzung hatte nach dem Unfall ausgesagt, dass sich das Schiff nicht mehr habe steuern lassen. Noch läuft die Untersuchung zur Unfallursache. Dabei soll unter anderem geprüft werden, ob die Besatzung der "Dali" wusste, dass das Schiff bereits beim Auslaufen Probleme hatte. Die 21-köpfige, aus Indien und Sri Lanka stammende Crew befindet sich aufgrund der Ermittlungen immer noch an Bord des Schiffes.

Die Besatzung hatte kurz vor dem Unglück ein Notsignal abgesetzt, wodurch die Polizei den Verkehr über die Brücke stoppen konnte. Für mehrere Bauarbeiter, die mit Reparaturen auf der Brücke beschäftigt waren, kam die Warnung aber zu spät. Sechs von ihnen kamen ums Leben. Zwei Arbeiter konnten gerettet werden.