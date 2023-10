Präsidentenwahl in Argentinien Massa und Milei gehen in die Stichwahl Stand: 23.10.2023 06:39 Uhr

Eigentlich galt der Populist Milei als Favorit vor der Abstimmung - am Ende gewann überraschend Wirtschaftsminister Massa die erste Runde der Präsidentenwahl in Argentinien. Trotzdem ist nun wieder alles offen.

Die Präsidentenwahl in Argentinien wird Teilergebnissen zufolge in einer Stichwahl zwischen dem amtierenden Wirtschaftsminister Sergio Massa und dem populistischen Ökonom Javier Milei entschieden. In der ersten Wahlrunde kam Massa nach Auszählung von rund 76 Prozent der Stimmzettel überraschend auf 35,9 Prozent, wie die Wahlbehörde mitteilte.

Der Populist Milei, der in Umfragen geführt hatte, erhielt demnach 30,5 Prozent der Stimmen. Die frühere Innenministerin Patricia Bullrich vom konservativen Oppositionsbündnis Juntos por el Cambio (Gemeinsam für den Wandel) erzielte knapp 24 Prozent.

Wirtschaftskrise hat das Land im Griff

Der 51-jährige Wirtschaftsminister Massa war für das Mitte-links-gerichtete Regierungslager angetreten, das die Politik Argentiniens seit Jahrzehnten dominiert. Vor der Abstimmung galt Massas Konkurrent Milei als Favorit. Der selbst ernannte "Anarchokapitalist" will den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, die Zentralbank und viele Ministerien abschaffen und die Sozialausgaben radikal kürzen.

Argentinien steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise: Die Inflationsrate liegt bei 138 Prozent, rund 40 Prozent der Menschen in dem einst reichen Land leben unter der Armutsgrenze. Argentinien leidet unter einem aufgeblähten Staatsapparat, geringer Produktivität der Industrie und einer großen Schattenwirtschaft, die dem Staat viele Steuereinnahmen entzieht. Die Landeswährung Peso verliert gegenüber dem US-Dollar immer weiter an Wert, der Schuldenberg wächst ständig.

Vor der zweiten Runde ist alles offen

Trotz Massas Sieg in der ersten Runde ist das Rennen in der Stichwahl wieder offen. Zumindest ein Teil der konservativen und marktliberalen Wählerschaft der unterlegenden Kandidatin Bullrich könnte in der zweiten Runde am 19. November zu Milei überlaufen. Der künftige Präsident tritt dann am 10. Dezember sein Amt an.