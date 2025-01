faq Anschlag in New Orleans Was über den Attentäter bekannt ist Stand: 02.01.2025 09:11 Uhr

Nach dem Attentat in New Orleans mit 15 Toten gehen die Behörden von einem islamistischen Hintergrund aus. Der mutmaßliche Täter war demnach US-Bürger und Afghanistan-Veteran. Was ist sonst über ihn bekannt?

Mitten in der Silvesternacht fährt ein Pick-up-Truck in New Orleans Ausgeh- und Touristenviertel French Quarter in eine Menschenmenge. 15 Menschen werden getötet, zahlreiche weitere verletzt. Auch der mutmaßliche Täter ist tot - er wird von der Polizei erschossen. Was ist über ihn und sein Motiv bekannt?

Wer war der Mann?

Wie die Behörden mitteilten, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den 42-jährigen Schamsud-Din J. - einen im Land geborenen US-Bürger aus Texas. Zuletzt arbeitete er dort offenbar als Immobilienmakler.

Zuvor hatte er jahrelang in der US-Armee gedient. In einem inzwischen gelöschten YouTube-Video, in dem J. 2020 Werbung für sein Immobilienunternehmen machte, sagte er, er habe immer in Texas gelebt, "mit Ausnahme der zehn Jahre, in denen ich für die US-Armee tätig war".

Die Bundespolizei FBI bestätigte, dass J. US-Soldat war. Laut Pentagon arbeitete er von 2007 bis 2015 im Personalmanagement und als IT-Fachmann für die US-Armee und war danach bis 2020 Reservist. Ein Armeesprecher sagte, J. habe von Februar 2009 bis Januar 2010 in Afghanistan gedient und am Ende seines Dienstes den Rang eines Feldwebels gehabt.

Die Nachrichtenagentur AFP schreibt unter Berufung auf die Georgia State University, dass J. dort von 2015 bis 2017 studiert und einen Bachelor-Abschluss im Fach Computersysteme gemacht habe.

War J. der Polizei bekannt?

Die New York Times veröffentlichte Strafregister, aus denen hervorgeht, dass J. zwei Mal wegen kleinerer Delikte angeklagt wurde: 2002 wegen Diebstahls und 2005 wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein. Demnach wurden ihm dafür Strafen in Höhe von jeweils 100 US-Dollar auferlegt.

Was wissen die Ermittler über sein Privatleben?

Wie die New York Times weiter berichtet, war J. zwei Mal verheiratet und zweifacher Vater. Seine zweite Ehe wurde demnach 2022 geschieden. Laut Gerichtsunterlagen hatte J. in dieser Zeit finanzielle Probleme. So gab er an, er sei mit Hausabzahlungen um 27.000 Dollar im Verzug, habe 16.000 Dollar an Kreditkartenschulden und wolle die Scheidung schnell abwickeln.

Zu dem Zeitpunkt verdiente J. den Unterlagen zufolge etwa 10.000 Dollar pro Monat bei der Beraterfirma Deloitte.

Gibt es Hinweise auf ein Tatmotiv?

Die Ermittler haben inzwischen bestätigt, dass im Tatfahrzeug neben Waffen und selbstgebauten Sprengsätzen eine IS-Flagge gefunden wurde. Die Verbindungen des 42-Jährigen zu islamistischen Organisationen würden nun geprüft.

US-Präsident Joe Biden sagte unter Berufung auf die Ermittler, einige Stunden vor dem Angriff in New Orleans habe J. Videos veröffentlicht, die darauf hinwiesen, dass er "vom IS inspiriert" gewesen sei.

Fiel J. zuvor wegen Radikalisierung auf?

Die New York Times zitierte den mutmaßlichen Bruder des Mannes mit den Worten, dieser sei "wirklich ein Schatz, ein netter Kerl, ein Freund, wirklich klug, fürsorglich" gewesen. J. sei schon in jungen Jahren zum Islam konvertiert. Seine nun verübte Tat in New Orleans repräsentiere hingegen nicht den Islam: "Das ist mehr eine Form der Radikalisierung, keine Religion."

Ein Jugendfreund sagte der Zeitung, J. sei ein Mensch gewesen, der "keine Probleme machte". Er sei "nie bedrohlich gewesen, aber man konnte sehen, dass er wirklich intensiv geworden ist, was seinen Glauben angeht", zitierte die New York Times.