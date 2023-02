Wegen Überschwemmungen Südafrika ruft Katastrophenfall aus Stand: 14.02.2023 07:31 Uhr

Nach schweren Regenfällen gilt ein landesweiter Katastrophenalarm in Südafrika. Bei den folgenden Überschwemmungen wurden bislang sieben Menschen getötet. Schäden wurden an Straßen, Brücken und einem Krankenhaus gemeldet.

Südafrikas Regierung hat wegen Überschwemmungen in sieben der neun Provinzen des Landes den nationalen Katastrophenfall ausgerufen. Mindestens sieben Menschen seien ums Leben gekommen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Nach überdurchschnittlich schweren Regenfällen seien der Katastrophenschutzbehörde unter anderem überschwemmte Häuser und überlaufende Dämme bis hin zu Schäden an Straßen, Brücken und einem Krankenhaus gemeldet worden. Zudem gebe es landwirtschaftliche Verluste, teilte die Regierung in Pretoria am Montagabend mit.

Das Ausrufen des landesweiten Katastrophenfalls soll den Behörden die Koordination von Notfallmaßnahmen erleichtern. Die Regierung hat dadurch die Möglichkeit, bestimmte Rechte einzuschränken. Außerdem kann die Polizei und das Militär bei den Hilfen eingesetzt werden.

Ostkap und Mpumalanga stark betroffen

Allein in der Provinz Kwazulu-Natal im Südosten des Landes wurden durch die Fluten nach Behördenangaben fünf Menschen getötet, unter ihnen ein Neugeborenes. Zudem würden noch mehrere Menschen vermisst. Sie wollten einen mit Wassermassen angeschwollenen Fluss überqueren. In der Provinz Mpumalanga im Nordosten des Landes starben mindestens zwei Menschen.

Besonders betroffen sind den Angaben zufolge die Provinzen Ostkap an der Küste im Süden sowie Mpumalanga, wo der berühmte Kruger-Nationalpark liegt. Auch in den Provinzen Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Nordkap und Nordwest gab es starke Überschwemmungen.

Niederschläge sollen anhalten

Südafrikas Wetterdienst zufolge sollen die schweren Niederschläge anhalten. Auch für die kommenden Monate rechnen Meteorologen demnach mit überdurchschnittlichem Regen.

Im April vergangenen Jahres hatten schwere Überschwemmungen und Schlammlawinen in der Küstenprovinz KwaZulu-Natal Hunderte Menschen das Leben gekostet, etwa 40.000 mussten fliehen.

Südafrika hatte bereits vor wenigen Tagen wegen einer massiven Energiekrise einen Katastrophenfall ausgerufen. Durch den Alarm kann die Regierung zusätzliche finanzielle Mittel aus ihrem Haushalt freisetzen. Ähnlich war die Regierung bereits bei der Bekämpfung des Coronavirus vorgegangen.