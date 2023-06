Neue Gewalt in Somalia Kinder bei Detonation von Sprengsatz getötet Stand: 10.06.2023 03:33 Uhr

Bei der Explosion eines zurückgelassenen Sprengsatzes sind in Somalia mindestens 27 Menschen getötet worden - darunter viele Kinder. In der Hauptstadt Mogadischu wurde ein Nobelrestaurant angegriffen.

Bei der Explosion eines zurückgelassenen Sprengkörpers in der Nähe der Stadt Qoryoley im Süden Somalias sind laut Staatsmedien bis zu 27 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten von ihnen Kinder. 53 weitere Personen wurden verletzt. Zuvor hatten Beamte und Anwohner von 20 Todesopfern gesprochen.

Die Kinder hätten mit der Granate gespielt, als sie detonierte, sagte der stellvertretende Bezirkschef Abdi Ahmed vor Reportern. "Wir bitten die Regierung und die Hilfsorganisationen, Minen und Granaten aus dem Gebiet zu räumen", so Ahmed.

Angriff auf Nobelrestaurant in Mogadischu

In Somalia versuchen islamistische Terrormilizen die Regierung stürzen und ein islamistisches Regime zu etablieren. Bei einem Überfall auf ein Nobelrestaurant in der Hauptstadt Mogadischu wurden am frühen Abend mindestens sieben Menschen verletzt.

Berichten der Staatsmedien zufolge waren Sicherheitskräfte am Abend noch im Einsatz, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Die Al-Shabaab Miliz mit Verbindung zu Al-Kaida hatte kurz nach dem Überfall die Verantwortung für das Attentat übernommen.