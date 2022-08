Somalia Belagerung von Hotel in Mogadischu beendet Stand: 21.08.2022 01:13 Uhr

Sicherheitskräfte haben den Angriff auf ein Hotel in Somalias Hauptstadt Mogadischu offenbar beendet. Offizielle Stellen sprechen von mindestens zwölf Toten. Zu der Attacke bekannte sich die islamistische Al-Shabaab-Miliz.

Somalische Sicherheitskräfte haben die Belagerung eines Hotels in Mogadischu nach eigenen Angaben beendet. "Die bewaffneten Angreifer sind tot", sagte der Kommandeur der Streitkräfte der Nachrichtenagentur AFP.

Bei dem Angriff, zu dem sich die Terrormiliz Al-Shabaab bekannte, sollen früheren Angaben zufolge mindestens 20 Menschen getötet und weitere 40 verletzt worden sein. Die Angaben zu den Opfern gehen aber auseinander. Ein Geheimdienstmitarbeiter, der ungenannt blieb, sprach gegenüber AFP nur von mindestens zwölf Todesopfern. Die meisten seien Zivilisten, sagte er weiter.

Die Angreifer hatten das Hotel am Freitagabend gestürmt. Bei anschließenden Gefechten mit Regierungskräften wurden Augenzeugen zufolge große Teile des Gebäudes zerstört. Immer wieder seien Explosionen zu hören gewesen.

Kritik an Antiterror-Einheit

Zuvor hatte es Kritik an der Art gegeben, wie die Antiterror-Einheit den Einsatz geführt habe. Die vom US-Militär ausgebildete Gruppe soll nach Angaben des Hoteldirektors, auf die sich die Nachrichtenagentur dpa bezieht, schwere Waffen wie Mörsergranaten und andere Sprengkörper verwendet haben. Später habe sie die Leitung der Operation an die Spezialeinheit "Cheetah" abgegeben, die zur somalischen Polizei gehört.

Al-Shabaab reklamiert Angriff für sich

Die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab bekannte sich zu dem Angriff auf das Hotel in der Nähe des internationalen Flughafens Aden Adde. Unmittelbar vor dem Angriff hatten sich bereits zwei Selbstmordattentäter in zwei Fahrzeugen in die Luft gesprengt.

Die Terroristen waren nach eigenen Angaben außerdem für einen Anschlag mit einer Mörsergranate am Flughafen verantwortlich. Die somalischen Sicherheitsbehörden bestätigten, dass bei dem Anschlag eine Mutter und ihre vier Kinder ums Leben kamen.

Die islamistischen Fundamentalisten von Al-Shabaab kämpfen in dem armen Land am Horn von Afrika seit Jahren um die Vorherrschaft und kontrollieren nach wie vor Teile des Landes. Immer wieder bekennt sich die Miliz zu Anschlägen. Dies ist der erste großangelegte Terrorakt seit Somalias neugewählter Präsident Hassan Sheik Mohamud im Mai sein Amt übernahm.