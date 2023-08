Nach Militärputsch in Niger Bundeswehrmaschine in Wunstorf gelandet Stand: 04.08.2023 03:45 Uhr

Eine Bundeswehrmaschine aus Niger ist mit etwa 30 Passagieren an Bord in Deutschland gelandet. Unter ihnen sollen Zivilisten und Soldaten sein. Deutschland hatte zunächst darauf verzichtet, Menschen aus dem afrikanischen Land auszufliegen.

Eine Bundeswehrmaschine mit rund 30 aus dem Niger ausgereisten Personen an Bord ist im niedersächsischen Wunstorf gelandet. Das berichtete eine Reporterin der Nachrichtenagentur dpa vor Ort in der Nacht zum Freitag. Nach dpa-Informationen befinden sich rund zehn europäische Zivilisten an Bord. Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" hatte am Donnerstagabend zudem berichtet, dass es sich bei einem Großteil der Ausgeflogenen um Bundeswehrsoldaten handele.

Das Transportflugzeug vom Typ "A400M" habe sich bereits vor dem Militärputsch in dem westafrikanischen Land am Flughafen der Hauptstadt Niamey befunden, teilte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos am Donnerstagabend mit. Der Flieger sei mit einer Genehmigung der nigrischen Behörden gestartet. "Bei dem heutigen Rückflug nach Deutschland fliegt er rund 30 Personen aus Deutschland, der EU und weiterer Nationen aus", hieß es auf X, ehemals Twitter, weiter:

Die Bundeswehr betreibt einen Lufttransportstützpunkt in Niamey, der das zentrale Drehkreuz für die Bundeswehr in Westafrika und wichtig für den laufenden Abzug aus dem benachbarten Mali ist. Dort waren zuletzt mehr als 100 deutsche Soldaten stationiert.

Zunächst keine eigenen Evakuierungsflüge

Die Bundesregierung hatte nach dem Staatsstreich vergangene Woche zunächst auf eigene Evakuierungsflüge verzichtet. Rund 60 deutsche Staatsangehörige waren mit französischen Maschinen außer Landes gebracht worden.

Das Außenministerium in Paris hatte die eigene Evakuierungsaktion am Nachmittag für abgeschlossen erklärt. Insgesamt seien 1.079 Menschen in Sicherheit gebracht worden, teilte das Ministerium auf Twitter mit. Neben 577 Franzosen und deren Angehörigen seien auch Menschen zahlreicher anderer Nationalitäten evakuiert worden. Seit Dienstag gab es vier französische Evakuierungsflüge.

Schließung des Luftraums als Grund

Paris hatte die Evakuierung auch mit der Schließung des Luftraums in Niger begründet. Diese habe den eigenen Bürgern keine Möglichkeit gelassen, das Land selbst zu verlassen. Mittlerweile hat die Militärregierung in Niger die Landes- und Luftgrenzen zu insgesamt fünf Nachbarstaaten wieder geöffnet.

Zudem hatte es am Wochenende bei Pro-Putsch-Protesten Berichten zufolge Gewalt an der französischen Botschaft gegeben. Nigers neue Militärjunta warf Frankreich vor, eine militärische Intervention zu planen.

Hunderte demonstrieren für Machthaber

In Niamey versammelten sich zum Jahrestag der Unabhängigkeit Nigers indes Hunderte Menschen, um ihre Unterstützung für die selbst ernannten neuen Militärmachthaber zu demonstrieren. Mit Blick auf die frühere Kolonialmacht Frankreich zeigten sie laut dem Bericht eines Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP Plakate wie "Frankreich raus aus Afrika". Einige Teilnehmer schwenkten zudem russische Fahnen.

Die Protestteilnehmer waren dem Aufruf eines Bündnisses aus zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Anlass des Jahrestages gefolgt. Niger hatte 1960 die Unabhängigkeit von Frankreich erreicht.

ECOWAS-Delegation will neue Machthaber treffen

Inzwischen hat der Präsident des Nachbarlands Nigeria zu einer friedliche Lösung aufgerufen. Vor der Abreise einer Delegation der Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) nach Niger rief Staatschef Bola Tinubu dem Präsidialamt zufolge dazu auf, "alles Nötige zu tun, um eine endgültige und einvernehmliche Lösung der Situation in Niger zu gewährleisten".

Geleitet wird die Delegation vom früheren nigerianischen Staatschef Abdulsalami Abubakar. Sie traf nach Angaben des Flughafens in der nigrischen Hauptstadt Niamey am Donnerstag dort ein. Später waren Treffen mit Vertretern der seit vergangener Woche faktisch an der Macht befindlichen Militärjunta vorgesehen.

Zuvor hatten die Militärchefs des ECOWAS-Bündnisses betont, ein militärisches Eingreifen werde weiter als "letzte Option" in Betracht gezogen. Die ECOWAS-Staaten hatten eine Wirtschaftsblockade gegen den Niger angeordnet und gefordert, den gestürzten Präsidenten innerhalb von sieben Tagen wieder einzusetzen. Dieses Ultimatum läuft am Sonntag aus.