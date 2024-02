Gasexplosion in Kenia Mindestens 200 Verletzte nach Großbrand in Nairobi Stand: 02.02.2024 08:44 Uhr

Viele Verletzte und mindestens drei Tote meldet die kenianische Regierung nach einem Großbrand in der Hauptstadt Nairobi. Er wurde ausgelöst von der Explosion eines mit Gas beladenen Lasters. Zahlreiche Häuser fingen Feuer.

Bei einem nächtlichen Großbrand nach einer Gasexplosion in Kenias Hauptstadt Nairobi sind nach Regierungsangaben mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 200 Menschen verletzt worden.

Der kenianische Regierungssprecher Isaac Maigua Mwaura teilte im Kurzbotschaftendienst X mit, ein mit Gas beladener Lastwagen sei am späten Abend im Stadtteil Embakasi im Südosten Nairobis explodiert. Dies habe zu einem "riesigen Feuerball" geführt, der sich ausgebreitet habe.

Feuerwehr am Morgen noch im Einsatz

Zahlreiche Geschäfte und Wohnhäuser fingen Feuer, wie der Regierungssprecher weiter schrieb. Videos in sozialen Netzwerken zeigten Feuerbälle, die in den Himmel steigen, während Menschen in Panik durch die Straßen rannten.

Lokalen Medien zufolge dauerte es Stunden, bis Einsatzkräfte von Feuerwehr und anderen Rettungsdiensten vor Ort waren.

Am Morgen waren noch zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen zu löschen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Dichter schwarzer Rauch stieg auf. In dem betroffenen Stadtteil gibt es viel Industrie, aber auch Hochhäuser und einfache Siedlungen.

Mit Informationen von Antje Diekhans, ARD-Studio Nairobi