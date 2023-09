Überschwemmungen in Libyen 30.000 Obdachlose allein in Darna Stand: 13.09.2023 12:12 Uhr

Durch die Überschwemmungen sind in Libyen Tausende Häuser zerstört worden. Die Internationale Organisation für Migration geht von mindestens 30.000 Obdachlosen allein in Darna aus. Die UN wollen rasch humanitäre Hilfe zur Verfügung stellen.

Nach der verheerenden Flutkatastrophe in Libyen sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mehr als 30.000 Menschen obdachlos geworden - allein in Darna. Die Zahlen bezogen sich auf die besonders schwer betroffene Hafenstadt, wie die UN-Organisation mitteilte. In benachbarten Orten hätten ebenfalls Tausende Menschen ihr Dach über dem Kopf verloren.

Es wird befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer in den Katastrophengebieten weiter steigt. In der Nacht zum Montag waren im Osten Libyens nahe Darna zwei Dämme gebrochen und hatten ganze Viertel ins Meer gespült. Ein Sprecher des Innenministeriums der ostlibyschen Regierung teilte mit, dass allein in der Hafenstadt mehr als 5.300 Menschen gestorben seien. Etwa 10.000 Menschen gelten als vermisst.

UN starten Hilfe

Um die Menschen vor Ort zu unterstützen, mobilisieren auch die Vereinten Nationen Hilfe für Libyen. Man arbeite mit lokalen, nationalen und internationalen Partnern zusammen, "um den Menschen in den betroffenen Gebieten dringend benötigte humanitäre Hilfe zukommen zu lassen", sagte ein Sprecher des UN-Generalsekretärs António Guterres. Ein UN-Team sei vor Ort. Man kooperiere mit den Behörden, um den Bedarf zu ermitteln und laufende Hilfsmaßnahmen zu unterstützen.

Tausende Vermisste

Laut dem Gesundheitsminister der ostlibyschen Regierung, Othman Abdel Dschalil, liegen viele Opfer noch unter Trümmern verschüttet. Er sei fassungslos über das Ausmaß der Zerstörung. "Die Tragödie ist sehr dramatisch und übersteigt die Möglichkeiten von Darna und der Regierung."

Verlässliche Zahlen gibt es bislang kaum. Die Ambulanzbehörde von Darna gab die Zahl der Toten am Dienstag mit 2.300 an. Es dürfte jedoch noch weit mehr Opfer gegeben haben, sagte Tamer Ramadan, Leiter der Libyen-Delegation beim Internationalen Verband der Gesellschaften des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds. Es würden noch mindestens 10.000 Menschen vermisst. Mehr als 40.000 Menschen seien vor den Wassermassen geflohen. Bislang haben Rettungskräfte dort mehr als 1.500 Leichen entdeckt.

Ganze Wohnblocks weggerissen

Darna wurde 2019 von Einheiten des einflussreichen Generals Chalifa Haftar eingenommen. Er kontrolliert große Gebiete im Osten Libyens. Die Hafenstadt wurde bereits in der Antike namentlich erwähnt. Große Teile der modernen Infrastruktur wurden in der Zeit von Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi gebaut - auch der nun zerstörte Staudamm oberhalb der Stadt.

Bewohner der Stadt veröffentlichten im Internet Videos von der gewaltigen Zerstörung. Am Ufer des Flusses Wadi Darna wurden ganze Wohnblocks weggerissen. Mehrstöckige Häuser, die zuvor in deutlichem Abstand zum Fluss gestanden hatten, waren teilweise eingestürzt und unter einer Schlammschicht begraben. Ein Bewohner Darnas, Ahmed Abdalla, sagte, nach dem Bruch der Dämme sei eine Wasserwand auf das Stadtzentrum zugerauscht, die alles in ihrem Weg ausgelöscht habe.

Vor Ort suchen Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. Wegen der Wassermassen sind viele Gebiete noch von der Außenwelt abgeschnitten. Bilder aus dem kriegsversehrten Land zeigen das Ausmaß der Schäden. Neben Darna sind Städte wie Al-Baida, Al-Mardsch, Susa und Schahat betroffen. Die betroffenen Regionen wurden zu Katastrophengebieten erklärt.

Finanzzusagen unter Feinden

Die politische Lage in Libyen ist seit Jahren von Konflikt geprägt: Zwei verfeindete Regierungen - eine mit Sitz im Osten, die andere mit Sitz im Westen - kämpfen um die Macht. Die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in der Hauptstadt Tripolis sagte Millionenhilfen für die Katastrophengebiete zu - obwohl sie die Gegend nicht kontrolliert. Aus Tripolis machten sich Hilfskonvois auf dem Weg nach Osten.