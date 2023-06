Kenia Mindestens 45 Tote bei Verkehrsunfall Stand: 01.07.2023 00:28 Uhr

Bei einem schweren Unfall in der Nähe der kenianischen Stadt Londiani sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Die Bergungsarbeiten halten an, werden aber durch heftige Regenfälle erschwert.

Ein schwerer Unfall mit einem Lastwagen hat im Westen von Kenia mindestens 45 Menschen das Leben gekostet. Der Lkw rammte mehrere andere Fahrzeuge und Markthändler, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Unglück kam es an einem bekannten Unfallschwerpunkt im Bezirk Kericho in der Nähe der Stadt Londiani, die etwa 200 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Nairobi liegt.

Polizeibeamte zählten am Unfallort 45 Todesopfer. Es werde jedoch angenommen, dass noch mehr Menschen in den Wracks und unter Trümmern liegen, sagte der regionale Polizeichef Tom Odero. Die Zahl der Verletzten war nicht bekannt. "Es ist jetzt dunkel und es regnet, so dass wir einige Zeit brauchen werden, um die endgültige Zahl der Opfer zu bestätigen", sagte Odero.

Häufig schwere Verkehrsunfälle in Kenia

Augenzeugen sagten Medienberichten zufolge, der Lkw sei von der Hauptverkehrsstraße abgekommen und habe mehrere Fahrzeuge gerammt, bevor er Fußgänger und Händler überfahren habe. Fotos zeigten bis zur Unkenntlichkeit zerstörte Fahrzeugwracks.

Das Rote Kreuz teilte mit, die Rettungsarbeiten seien wegen heftiger Regenfälle unterbrochen worden. Es seien noch immer Menschen in den Wracks eingeschlossen.

Schwere Unfälle kommen auf den kenianischen Straßen häufig vor. Nach Angaben der nationalen Verkehrsbehörde kamen im vergangenen Jahr in dem ostafrikanischen Land 4690 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.