Auf dem Grundstück eines mutmaßlichen Sektenführers in Kenia sind mindestens 58 Leichen gefunden worden. Weitere Gräber sind noch nicht geöffnet. Der Mann soll seine Anhänger angewiesen haben, sich zu Tode zu hungern.

In Kenia sind auf dem Grundstück eines mutmaßlichen Sektenführers mindestens 58 Tote gefunden worden. Auf dem Gelände von Paul Makenzi in Malindi befänden sich noch weitere Gräber, die noch nicht geöffnet worden seien, sagte Polizeichef John Kemboi. Makenzi war am 14. April festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, seine Anhänger angewiesen zu haben, sich zu Tode zu hungern. Die Polizei hat beantragt, den Verdächtigen länger in Untersuchungshaft behalten zu können.

Gehungert, um "Jesus zu begegnen"

Nach Hinweisen aus der Öffentlichkeit hatte die Polizei eine Razzia auf dem Grundstück vorgenommen. Dort fand sie zunächst 15 abgemagerte Menschen, von denen vier später starben. Die Anhänger sagten, sie hätten auf Anweisung Makenzis gehungert, um "Jesus zu begegnen". Die Beamten hatten am Freitag mit den Grabungen auf dem Gelände begonnen.

Unter den jüngsten Leichenfunden sind den Berichten zufolge auch vier Kinder. Die Gemeinschaft lebte demnach abgeschieden in einem Wald. Von dort hätten die Sicherheitskräfte und das Rote Kreuz am Wochenende zwei Gläubige vor dem Verhungern gerettet. Elf weitere Menschen konnten im Zuge eines Polizeieinsatzes vor eineinhalb Wochen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein verlassenes Haus im Wald außerhalb der Küstenstadt Malindi, in dem viele begrabene Leichen exhumiert wurden. Bild: AFP

Forderung nach strengeren Kontrollen

Der Beschuldigte befindet sich in der Haft im Hungerstreik. Er war bereits zweimal zuvor verhaftet worden - 2019 und im März dieses Jahres. Dabei ging es um den Tod von Kindern. In den vorherigen Fällen kam Makenzi gegen Kaution frei. Örtliche Politiker haben ein Gericht aufgefordert, den Pastor diesmal nicht aus der Haft zu entlassen.

Innenminister Kithure Kindiki forderte nun strengere Kontrollen für Religionsgemeinschaften, wie örtliche Medien berichten. "Während der Staat weiter Respekt für Religionsfreiheit übt, muss diese Schande für unser Gewissen nicht nur die härteste Strafe für die Täter dieser Grausamkeit an so vielen Menschen nach sich ziehen", wird Minister Kindiki zitiert. Zudem müssten künftig Kirchen, Moscheen, Tempel oder Synagogen strenger reguliert werden.