Seenotrettungsschiff Humanity 1 rettet Menschen aus Mittelmeer Stand: 25.10.2022 10:26 Uhr

Das Seenotrettungsschiff "Humanity 1" hat vor der Küste Libyens 135 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Zusammen mit 45 zuvor Geretteten befänden sich nun 180 Überlebende an Bord, teilte die Organisation "SOS Humanity" mit.

Das deutsche Seenotrettungsschiff "Humanity 1" hat im zentralen Mittelmeer vor der Küste Libyens 135 Migranten an Bord geholt. Die Menschen seien in zwei Einsätzen aufgegriffen worden, teilte die Berliner Organisation "SOS Humanity" mit. Zunächst wurden 113 Personen - darunter ein Baby - von einem überfüllten Schlauchboot gerettet. Am Abend wurden dann bei einer weiteren Aktion 22 Migrantinnen und Migranten ebenfalls von einem Schlauchboot geholt. Nachdem am Samstag bereits bei einem Einsatz 45 Menschen gerettet worden waren, befinden sich laut "SOS Humanity" nun 180 Migranten und Flüchtlinge an Bord.

Die Notruf-Organisation Alarm Phone Informationen habe über ein überbesetztes Schlauchboot in Seenot berichtet. Keine der Personen auf dem Boot habe eine Rettungsweste getragen, hieß es von "SOS Humanity".

Gefährliche Route von Nordafrika aus

Immer wieder versuchen Menschen, von Nordafrika aus über die gefährliche Route im zentralen Mittelmeer Malta oder Süditalien zu erreichen; sie erhoffen sich in der Europäischen Union ein besseres Leben. Manche schaffen es in ihren Booten bis an die Küsten, andere werden von den Küstenwachen der zwei EU-Länder aufgegriffen, einige von zivilen Seenotrettern gerettet.

Das Innenministerium in Rom zählte Stand Montag in diesem Jahr 78.440 in Italien angekommene Bootsmigranten - im Vergleichszeitraum 2021 waren es 52.667. Viele Menschen, die in Nordafrika in ein Boot steigen, überleben die Überfahrt allerdings nicht. Nach Angaben der Vereinten Nationen starben allein in diesem Jahr mindestens 1269 Migranten auf der zentralen Mittelmeerroute oder werden vermisst.