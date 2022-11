Unglück in Tansania Flugzeug in den Victoriasee gestürzt Stand: 06.11.2022 12:22 Uhr

In Tansania ist ein Passagierflugzeug mit 43 Insassen in den Victoriasee gestürzt. Bislang wurden 26 Menschen lebend gerettet. Es handelte sich um einen Flug von Precision Airline, die auf Touristenflüge spezialisiert ist.

Ein Passagierflugzeug mit 43 Menschen an Bord ist am Morgen in den Victoriasee im Nordwesten Tansanias gestürzt. Nach Behördenangaben wurden bis zum Mittag 26 Insassen gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Bisher liegen keine Meldungen über mögliche Todesopfer vor.

Die Rettungsarbeiten dauern derzeit noch an. Örtliche Medien zeigten Videoaufnahmen, auf denen das Flugzeug weitgehend unter Wasser stand. Einsatzkräfte versuchten, die Maschine mithilfe von Seilen und Kränen aus dem Wasser zu heben.

Probleme kurz vor der Landung

Die Maschine der tansanischen Fluggesellschaft Precision Airline befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Landeanflug auf die am Victoriasee gelegene Stadt Bukoba. Das teilte Hamza Johari, der Direktor der tansanischen Luftfahrtbehörde TCAA, der Nachrichtenagentur dpa mit.

Als sich die Maschine in einer Höhe von 100 Metern befand, seien Schwierigkeiten aufgetreten, erklärte der Polizeikommandant der Provinz Kagera, William Mwampaghale. Das Wetter sei zum Zeitpunkt des Unglücks schlecht gewesen. Rettungskräfte berichteten von schweren Regenfällen und dichtem Nebel. Allerdings gibt es bislang keine konkreten Erkenntnisse zur Unglücksursache.

Spezialisierter Anbieter für Touristenflüge

An Bord der Maschine befanden sich nach vorläufigen Angaben 39 Passagiere, zwei Piloten und zwei Flugbegleiter. Precision Air, die größte Fluggesellschaft des ostafrikanischen Landes, bestätigte den Unfall in einer kurzen Erklärung. Sie ist auf touristische Flüge innerhalb Tansanias spezialisiert. Die Fluggesellschaft fliegt unter anderem den Kilimandscharo und die Serengeti an.

Der Victoriasee ist das drittgrößte Binnengewässer der Welt nach dem Kaspischen Meer sowie dem Oberen See in Nordamerika. Der Victoriasee liegt im Drei-Länder-Eck von Kenia, Uganda und Tansania. Die Ausdehnung des Sees entspricht ungefähr der Fläche Bayerns.