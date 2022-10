Nach Putsch in Burkina Faso Gestürzter Machthaber Damiba gibt auf Stand: 02.10.2022 21:46 Uhr

Der durch einen Putsch gestürzte Machthaber in Burkina Faso, Damiba, hat seinen Rücktritt angeboten. Er wolle Zusammenstöße im Land vermeiden und habe von den Putschisten Straffreiheit zugesagt bekommen.

Der gestürzte machthaber in Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, hat sich zum Rücktritt bereit erklärt. Nach Verhandlungen zwischen Damiba und dem neuen selbsternannten Machthaber, Ibrahim Traoré, habe "Damiba selbst seinen Rücktritt angeboten, um Konfrontationen mit schwerwiegenden Folgen zu vermeiden", erklärten führende Vermittler. Weder Damiba noch Traoré waren bei der Pressekonferenz anwesend, Damibas Aufenthaltsort ist unbekannt.

Damiba habe Bedingungen für seinen Rücktritt formuliert, die Traoré akzpetiert habe. Dazu gehören Sicherheitsgarantien für Damiba selbst sowie Mitstreiter im Militär und Straffreiheit. Außerdem müssten Verpflichtungen eingehalten werden, die Damiba gegenüber der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS) eingegangen sei. Unter anderem hatte er Wahlen bis 2024 zugesagt.

Damiba hatte selbst geputscht

Damiba hatte sich erst im Januar selbst an die Macht geputscht. Am Freitag verlor er sie wieder - als Begründung für den erneuten Putsch nannten die Rebellen "die kontinuierliche Verschlechterung der Sicherheitslage" im Land. Am Samstag hatten Demonstranten die französische Botschaft in der Hauptstadt Ouagadougou angegriffen, weil sie glaubten, dort habe Damiba Zuflucht gefunden. Die Putschisten um Traoré hatten Damiba zudem vorgeworfen, eine "Gegenoffensive" von einer französischen Militärbasis aus zu planen. Später rief Traoré zur Ruhe auf und warnte vor Angriffen auf Einrichtungen der früheren Kolonialmacht Frankreich.

Burkina Faso liegt in der Sahelzone, hat etwa 21 Millionen Einwohner und ist sehr arm. Den erneuten Putsch hatten die Afrikanische Union, ECOWAS, die EU und die UN verurteilt.