Neuer Rekord 14 Achttausender in gut drei Monaten Stand: 27.07.2023 19:11 Uhr

Die norwegische Extrembergsteigerin Harila und ihr nepalesischer Bergführer Sherpa haben einen neuen Rekord aufgestellt: Sie bestiegen in nur 92 Tagen die 14 höchsten Berge weltweit. Der alte Rekord lag bei 189 Tagen.

Die norwegische Extrembergsteigerin Kristin Harila und der Nepalese Tenjen Sherpa haben in einer neuen Rekordzeit von nur 92 Tagen alle 14 Achttausender bestiegen. Die beiden hätten als letzten Gipfel den 8611 Meter hohen Berg K2 im Karakorum an der Grenze zwischen Pakistan und China erklommen, teilte ihr Team mit.

Der Rekord stehe für die "unbeugsame Entschlossenheit, den Teamgeist und die Hartnäckigkeit" von Kristin Harila und Tenjin Sherpa, hieß es in der Erklärung. Der bisherige Rekordhalter, der in Nepal geborene britische Staatsbürger Nirmal Purja, hatte die 14 höchsten Berge der Welt 2019 über einen Zeitraum von 189 Tagen bestiegen.

"Großen Glückwunsch an Kristin Harila und Tenjin Sherpa zu dieser außergewöhnlichen Leistung", sagte Karrar Haidri, Sekretär des pakistanischen Alpenvereins. "Sie haben erfolgreich alle 14 höchsten Gipfel innerhalb der kürzesten Zeit bestiegen. Sie haben es in 92 Tagen geschafft."

17-Jähriger schafft ebenfalls Aufstieg

Ebenfalls wurde der Nepalese Sherpa Nima Rinji mit 17 Jahren zum jüngsten Menschen, der jemals den K2, den zweithöchsten Berg der Welt, bestiegen hat. Seinen Aufstieg absolvierte er unabhängig von Harila und Tenjen. Insgesamt schafften es am Donnerstag 20 Bergsteiger auf den Gipfel.

Gefährliche Reise zum K2

Am K2 kommen immer wieder Bergsteiger ums Leben, oft beim Abstieg vom Gipfel, wo der kleinste Fehler eine Lawine auslösen oder sie in den Tod stürzen lassen kann. Am höchsten Berg der Welt, dem Mount Everest, waren Harila und Tenjen im Mai. Erst am Sonntag hatten sie den zwölfthöchsten Achttausender, den Broad Peak, erklommen, bevor sie dann die Expedition zum K2 starteten.

Insgesamt haben nur etwa 40 Männer und einige wenige Frauen sämtliche Achttausender bestiegen. Der erste, der dies schaffte, war 1986 der italienische Bergsteiger Reinhold Messner.

Erster Versuch war 2022

Die 37-jährige Harila wollte schon 2022 den Rekord brechen, konnte aber nur zwölf der 14 Achttausender besteigen - nachdem sie die ersten zwölf Gipfel erklommen hatte, verweigerten ihr die chinesischen Behörden wegen der Corona-Pandemie die Genehmigung zum Aufstieg auf einen Gipfel in Tibet, der von chinesischer Seite aus bestiegen wird.

"Ich hoffe, dass mein Vorhaben andere inspiriert und es vor allem für Frauen einfacher macht", hatte sie im Mai gesagt. Sie berichtete damals, wie schwierig es als Frau gewesen sei, Sponsoren zu finden. "Es wäre so viel einfacher gewesen, wenn ich ein Mann wäre", sagte sie mit Blick auf ihre Suche nach Sponsoren.