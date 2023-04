Update der tagesschau-App Neuer Livestream und verbesserter Audio-Player Stand: 25.04.2023 12:23 Uhr

Mit dem jüngsten Update der tagesschau-App bieten wir in der gesamten App einen verbesserten Audio-Player an. Das Programm von tagesschau24 können Sie jetzt jederzeit auch als Audio-Livestream anhören. Und: Für iOS gibt es nun Lockscreen-Widgets der tagesschau. Wir erklären, wo Sie diese und weitere neue Features in der App finden.

Wichtig: Bitte Update durchführen

Wir haben seit heute (25.04.2023) einige technische Umstellungen online genommen, die sich auch auf die tagesschau-App auswirken. Um unsere App weiter optimal nutzen zu können, empfehlen wir daher ein Upgrade auf die Version 3.4.

tagesschau24 als Audio-Livestream

Um den neuen Audio-Livestream von tagesschau24 zu hören, tappen Sie nach dem Start der App oben rechts auf das Kopfhörer-Symbol und wählen dann den ersten Teaser aus. Sie können auch wie gewohnt alle kuratierten Audio-Inhalte nacheinander abspielen; dafür wählen Sie "Alle abspielen".

Verbesserter Audio-Player in der gesamten App

Wenn Sie unsere kuratierten Audios oder das Podcast-Ressort nutzen, kennen Sie bereits den neuen Audio-Player der tagesschau-App. Diesen Player setzen wir nun in der gesamten App ein.

Lockscreen-Widgets für iOS

Nutzen Sie Lockscreen-Widgets auf Ihrem iOS-Gerät? Dann können Sie ab sofort zwischen drei neuen Widgets auswählen, um tagesschau-Inhalte auf dem Lockscreen anzuzeigen und von dort direkt in die App zu gelangen. Das Feature ist ab iOS 16 verfügbar.

Download im App Store und bei Google Play

Die tagesschau App finden Sie im App Store von Apple und im Google Play Store

Download bei F-Droid

Wenn Sie unser Repository zu Ihren F-Droid-Paketquellen hinzufügen, können Sie unsere App auch ohne Google Play Services auf Ihrem Android-Gerät installieren.