Korallen vor der Küste Floridas "Es ist fünf nach zwölf" Stand: 19.07.2023 16:11 Uhr

Im Süden Floridas hat sich der Atlantik auf mehr als 30 Grad aufgeheizt - mit dramatischen Folgen für die Unterwasserflora und -fauna. Experten befürchten eine drastische Korallenbleiche.

Grau und ausgeblichen statt farbenfroh und bunt. So sehen derzeit viele Korallen vor der Küste des US-Bundesstaates Florida aus. Man werde es wohl "mit einer schlimmen Bleiche zu tun haben", sagte die Wissenschaftlerin Liv Williamson vom Coral Reef Futures Lab der Universität von Miami der Nachrichtenagentur AP.

Die Wahrscheinlichkeit einer großen Bleiche an vielen Riffen entlang der Pazifikinseln am Äquator bis nach Florida betrage 90 Prozent. "Wir haben erst Juli, die Hitze wird sich noch weiter aufstauen, und die Korallen werden gezwungen sein, viel länger als normal mit gefährlich warmen Bedingungen zurechtzukommen", erklärte Williamson. "Wir erhalten bereits Berichte über Bleiche aus Belize, was so früh im Sommer sehr alarmierend ist."

Das bestätigte auch der Biologe Christian Voolstra von der Universität Konstanz. "Bei den Korallenriffen ist es tatsächlich so, dass es eher fünf nach zwölf ist als fünf vor zwölf", sagte Voolstra im Gespräch mit tagesschau24 - und warnte vor einem Gewöhnungseffekt: "Wenn wir jetzt zuschauen, wie das im Prinzip unter unseren Händen abstirbt, ist es natürlich viel einfacher beim nächsten Mal tatenlos zuzuschauen."

Entscheidend ist die Dauer der Hitzephase

Die globalen Meeresoberflächentemperaturen im Golf von Mexiko und im Südwestatlantik sind seit April mit weit über 30 Grad Celsius rekordverdächtig hoch. Ursachen sind Wissenschaftlern zufolge der Klimawandel und das Wetterphänomen El Niño.

Für Korallen sind die hohen Temperaturen ein Problem, erklärte Voolstra: Sie leben in einer Symbiose mit Mikroalgen, die Photosynthese betreiben und die Koralle mit Nährstoffen versorgen. Ist die Wassertemperatur für längere Zeit höher als in dem Gebiet üblich, können die Mikroalgen die Fähigkeit zur Photosynthese verlieren und von der Koralle abgestoßen werden. Es kommt zur Bleiche: Die Koralle lebt weiter, verliert jedoch ihre Färbung.

Grundsätzlich können sich die Korallen von der Bleiche erholen, entscheidend ist nach Angaben von Wissenschaftler Voolstra die Dauer der Wärmephase: "Wenn diese Hitze länger anhält, kommen die Algen nicht zurück, was letztendlich dazu führt, dass die Koralle verhungert, im wahrsten Sinne des Wortes."