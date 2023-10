Neues Präparat WHO empfiehlt Malaria-Impfstoff für Kinder Stand: 02.10.2023 20:41 Uhr

Etwa 500.000 Kinder sterben jedes Jahr an Malaria. Die WHO hat nun einen zweiten Impfstoff gegen die Tropenkrankheit für Kinder empfohlen. Er kostet nur rund vier Dollar und ist laut Studien sehr wirksam.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Einsatz des Malaria-Impfstoffes "R21/Matrix-M" bei Kindern empfohlen. Seit 2021 ist es das zweite Präparat, das eine solche Empfehlung für Kinder in betroffenen Gebieten bekommt.

Der Wirkstoff habe das Potenzial, die große Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen, sagte Matshidiso Moeti, WHO-Regionaldirektorin für Afrika. Hunderttausende Menschenleben könnten gerettet werden.

Mehr als eine halbe Million Tote

An der durch Mücken übertragenen Krankheit sterben in afrikanischen Ländern jährlich knapp eine halbe Million Kinder. Insgesamt gab es 2021 rund 247 Millionen Krankheits- und 619.000 Todesfälle - 95 Prozent davon in Afrika. Mindestens 28 Länder planen die Einführung von "R21/Matrix-M" durch nationale Impfpläne. Ghana hatte den an der Universität Oxford entwickelten Impfstoff als erstes Land bereits im Frühjahr zugelassen.

Studien belegen eine hohe Wirksamkeit: Nach Gabe von drei Dosen hätten sich die Erkrankungsfälle um 75 Prozent reduziert. Eine vierte Dosis zwölf Monate später erhalte den Impfschutz aufrecht. Nach Angaben des britischen Senders BBC ist der Hersteller Serum Institute of India bereit, mehr als 100 Millionen Dosen pro Jahr herzustellen. Eine Dosis kostet demnach zwischen zwei und vier US-Dollar.