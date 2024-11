Einbeinstand Was der Flamingo-Test über die Gesundheit verrät Stand: 13.11.2024 06:44 Uhr

Wer lange auf einem Bein stehen kann, lebt Studien zufolge länger. Der sogenannte Flamingo-Test gilt als gutes Maß für den Alterungsprozess. Aber wie lange muss man es aushalten?

Von Anja Braun und Emily Burkhart

Beim sogenannten Flamingo-Test wird die Zeit gemessen, die man auf einem Bein stehen kann. Dabei geht es hauptsächlich darum, den Alterungsprozess eines Menschen möglichst schnell und eindeutig zu prüfen.

In einer Studie, die nun im Fachmagazin PLOS ONE veröffentlicht wurde, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gecheckt, wie sich die Faktoren Gang, Kraft oder Gleichgewicht eignen, um den Alterungsprozess schnell und ohne große Hilfsmittel festzustellen. Dazu führten 40 gesunde Menschen - 20 im Alter unter 65 Jahren und 20 über 65 Jahre - eine Reihe von Tests durch.

Kraft und Balance als Spiegel des Alters

Zunächst wurde die Kraft der Hände und Knie gemessen. Auch das Gangbild, also wie ein Mensch läuft, wurde untersucht. Doch der Gang hatte die geringste Aussagekraft. Dagegen konnte man bei der Kraftmessung der Hände und der Knie durchaus zeigen, dass diese mit dem Alter nachlassen.

Genauer gesagt lässt die Griffstärke der Hand im Schnitt alle zehn Jahre um knapp 4 Prozent nach. Die Kraft der Knie dagegen aber nur 1,4 Prozent alle zehn Jahre.

Besonders deutlich fiel der Unterschied jedoch beim Stehen auf einem Bein aus. Hier nimmt die Fähigkeit zum Flamingostand auf dem nicht dominanten Bein alle zehn Jahre um etwas mehr als zwei Sekunden ab.

Laut Aussage der Forschenden ist der Einbeinstand ein sehr gutes und valides Maß für Gebrechlichkeit, Unabhängigkeit und den Sturzstatus - und wichtiges Diagnoseinstrument gerade bei älteren Menschen. Denn beim Flamingostand sind sensorische Fähigkeiten, neuromuskuläre Kontrolle und angemessene Muskelkraft gefragt.

Wie lange sollte man auf einem Bein stehen können?

Der staatliche Gesundheitsdienst National Health Service in Großbritannien hat 2023 Werte veröffentlicht, wie lange gesunde Menschen in welchem Alter den Flamingostand beherrschen sollten.

Laut diesen Werten sollten

18- bis 39-Jährige 43 Sekunden auf einem Bein stehen können,

40- bis 49-Jährige 40 Sekunden und

50- bis 59-Jährige noch ganze 37 Sekunden. Bei den

60- bis 69-Jährigen sind es dann nur noch 30 Sekunden, bei

70- bis 79-Jährigen noch etwa 18 bis 19 Sekunden und

über 80 Jahren schließlich etwas über fünf Sekunden.

Kraft und Balance trainieren, Risiken senken

Dabei lohnt es sich sehr, zu trainieren. Andere Studien haben bereits gezeigt, dass Menschen zwischen 50 und 60 Jahren, die es nicht schaffen, wenigstens zehn Sekunden lang auf einem Bein zu stehen, ein fast doppelt so hohes Risiko haben, in den nächsten zehn Jahren zu sterben.

Wer daher also an seinem Flamingostand arbeiten möchte, kann zunächst versuchen auf einem Bein zu balancieren und sich währenddessen an einem Stuhl festhalten oder sich zur Unterstützung an eine Wand lehnen. Nach und nach kann man sich dann in eine freistehende Position vorarbeiten. Laut Harvard Medical School bieten sich, wenn man dazu in der Lage ist, auch Gehen, Radfahren und Treppensteigen an, um die Muskeln im Unterkörper zu stärken.