Studie Licht an Surfbrettern schützt vor Hai-Angriffen Stand: 12.11.2024 14:10 Uhr

Bisher galten Beleuchtungen an Surfbrettern allgemein als Einladung an Haie zum Angriff. Einer nun veröffentlichten Studie zufolge ist offenbar das Gegenteil der Fall.

Surfer, die mit beleuchteten Brettern im Wasser unterwegs sind, sind offenbar sicherer vor Hai-Angriffen als Surfer mit Brettern ohne Beleuchtung. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlicht wurde. Das Licht verzerre die Silhouette des Brettes, dieses wirke dadurch für die Haie nicht mehr wie lohnende Beute, erklärte die Biologin Laura Ryan von der australischen Macquarie University.

Der Weiße Hai greife seine Beute oft von unten an und verwechsele dabei manchmal die Silhouette eines Surfers und seines Brettes mit der einer Robbe, so Ryan. Würden unter dem Brett horizontal beispielsweise LED-Lichter angebracht, verzerrten die Lichter die Silhouette des Bretts auf der Meeresoberfläche und machten dieses dadurch weniger "appetitlich" für Haie.

"Die Angst vor Weißen Haien gibt es schon seit Langem", erklärte Ryan. "Das liegt zum Teil auch daran, dass wir sie nicht sehr gut verstehen."

Hellste Lichter schreckten am meisten ab

Die Experimente für die Studie wurden in der Mossel Bay in Südafrika vorgenommen, einem bei Weißen Haien beliebten Gebiet. Die Wissenschaftler nutzten robbenförmige Attrappen, statteten diese mit LED-Leuchten aus und zogen sie hinter einem Boot her. Dabei wollten sie prüfen, welches Objekt die meiste Aufmerksamkeit der Haie auf sich zog.

Die Studie ergab, dass die hellsten Lichter Haie am meisten abschreckten. Dabei waren horizontal angebrachte Lichter besser als vertikale. Die Ergebnisse seien eindeutiger als erwartet, schreibt Ryan. Sie plant nun den Bau von Prototypen, die unter Kajaks oder Surfbrettern angebracht werden sollen.