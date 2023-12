Cafeteria-Geißeltierchen Gestatten: Der Einzeller des Jahres 2024 Stand: 06.12.2023 11:10 Uhr

Sie leben sowohl in Süß- und Salzwasser, sie sind Geißeltierchen der Gattung Cafeteria. Und ihnen ist eine ganz besondere Ehre zuteil geworden: Forscher haben diese Tierchen zum Einzeller des Jahres 2024 gewählt.

Die Geißeltierchen der Gattung Cafeteria sind die Einzeller des Jahres 2024. Forscher haben die Tierchen, die in Süß- und Salzwasser vorkommen, hierfür ausgewählt. Das teilte die Deutsche Gesellschaft für Protozoologie mit.

Aber wieso heißt die Gattung Cafeteria? Der Name des Einzellers entstand tatsächlich beim Kaffeetrinken. Zwei Zoologen unterhielten sich in der Cafeteria über ihre Entdeckungen und kamen so auf die Gattungsbezeichnung. Grund: Eine Art habe ausgesehen wie eine Kaffeetasse. Daher, so schreibt die Deutsche Gesellschaft für Protozoologie, also der biologischen Erforschung von Einzellern, sei die Namenswahl sehr leicht gefallen.

Cafeteria-Arten: Fangen Futter mit einer Geißel

Es gebe elf beschriebene Cafeteria-Arten, von der Atacama-Wüste in Chile bis hin zur Tiefsee bis in mehr als 8.000 Metern Tiefe, teilte die Fachgesellschaft mit.

Das Vorkommen der Arten unterscheidet sich: Manche seien weltweit stark verbreitet wie nur sehr wenige andere Einzeller, manche weniger. Die Arten mit einer Größe von drei bis vier Mikrometer spielten eine entscheidende Rolle im mikrobiellen Nahrungsnetz, erläuterte die Fachgesellschaft.

Ähnlich wie Menschen an der Cafeteria-Theke fangen sie ihre Nahrung mit den Armen ein - in diesem Fall mit ihrer nach vorne gerichteten Geißel, die sich Bakterien als Futter schnappt.

Mit Informationen von Stefan Troendle, SWR