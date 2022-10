Bericht der EU-Kommission 31.000 Firmen in der EU in russischer Hand Stand: 28.10.2022 10:23 Uhr

Die EU-Kommission stellt in einem aktuellen Bericht fest, dass fast 31.000 Firmen in Europa wirtschaftliche Eigentümer aus Russland haben. Unter ihnen seien Geschäftsleute, gegen die Sanktionen verhängt wurden.

Russische Geschäftsleute sind nach Angaben der EU-Kommission weiter in erheblichem Ausmaß in Europa aktiv - vor allem in der Immobilien-, Bau- und Hotelbranche sowie im Finanz- und Energiesektor. Einer Studie zufolge gibt es in Europa fast 31.000 Unternehmen, bei denen die wirtschaftlichen Eigentümer aus Russland stammen.

Die Studie wird in einem Bericht der EU-Kommission zu Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung an den Rat der Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament zitiert.

Gegen 1400 von ihnen wurden Sanktionen verhängt

Von den 31.000 Unternehmen mit wirtschaftlichen Eigentümern aus Russland haben laut dem Bericht der EU-Behörde mindestens 1400 Unternehmen Eigentümer, gegen die jüngst Sanktionen verhängt wurden. Konkret geht es demnach um 33 Personen.

Zugleich weißt die EU-Kommission in dem Bericht darauf hin, dass einige Oligarchen ihr Eigentum an oder ihre Kontrolle über Unternehmen durch in Drittländern eingetragene zwischengeschaltete Gesellschaften oder lokale nominelle Anteilseigner verschleiern könnten.

EU will Steuerhinterziehung besser vorbeugen

In einem Abschnitt des Berichtes zu Russlands Krieg gegen die Ukraine heißt es, die ordnungsgemäße Umsetzung von EU-Maßnahmen zum Einfrieren von Vermögenswerten erfordere die "wirksame Durchsetzung der Transparenzvorschriften zum wirtschaftlichen Eigentum". Zudem plädiert die Behörde unter anderem für einen besseren Informationsaustausch und eine "angemessene" Aufdeckung und Überwachung von Vermögenswerten, die vor den Steuerbehörden verborgen werden.

Demnach ist die Gründung von Briefkastenfirmen noch immer relativ einfach, sodass diese dazu genutzt würden, "Hunderte von Millionen Euro durch undurchsichtige Transaktionen zu verschieben". Mit Hilfe von Briefkastenfirmen könnten Straftäter nicht nur Herkunft und Bestimmungsort von Geldern verbergen, sondern auch den tatsächlichen Nutznießer der Transaktion verschleiern.

Bericht: Einfluss von Autokratien soll bekämpft werden

Die betreffenden Gelder könnten deswegen sowohl zur persönlichen Bereicherung als auch zur Destabilisierung ganzer Länder verwendet werden. "Die Aufdeckung von Schwarzgeldströmen trägt also nicht nur zur Verteidigung der Demokratie und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der EU bei, sondern hilft auch, den Einfluss von Autokratien zu bekämpfen", konstatiert die Kommission.