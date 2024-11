106,40 Rubel für den Dollar Russische Währung verliert deutlich an Wert Stand: 27.11.2024 15:21 Uhr

Die russische Landeswährung Rubel hat zuletzt deutlich an Wert verloren. Mittlerweile kostet ein Dollar mehr als 100 Rubel. Das dürfte die Inflation in Russland weiter anheizen, denn Importe werden teurer.

Der russische Rubel hat seit Anfang August fast ein Viertel seines Wertes verloren. Der Kurs brach seither im Vergleich zum US-Dollar und dem chinesischen Yuan um mehr als 24 Prozent ein. Dem Datenanbieter LSEG zufolge mussten am Mittwoch 106,40 Rubel für einen Dollar bezahlt werden. Weniger wert war der Rubel zuletzt im März 2022, dem ersten Monat nach Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine. Im Vergleich zum Yuan fiel er auf 14,74 und damit ebenfalls auf den niedrigsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren.

Der starke Rückgang kommt für Ökonomen überraschend. Sie hatten Anfang November in einer Reuters-Umfrage erwartet, dass die russische Währung die 100er-Marke zum Dollar verteidigen würde. "Der Markt wartet auf die Reaktion der Finanzbehörden auf die Abwertung des Rubel", erklärten die Analysten vom Broker BCS. Ihrer Ansicht nach ähnelten die Devisenkäufe "einer Panik in einem Umfeld der Unsicherheit".

Sanktionen verstärken Abwertung

Einige Analysten sagen nun voraus, dass der Rubel noch vor Jahresende auf einen Wert von 115 bis 120 zum Dollar abrutschen könnte. Um das zu verhindern, könnten etwa die Exporteure dazu gezwungen werden, mehr Devisen zu verkaufen.

Der jüngste Kursverfall des Rubel wurde durch die neuen Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor verstärkt. Das führt Analysten zufolge zu Unterbrechungen von Zahlungen für den Außenhandel - insbesondere für Öl und Gas. Die meisten russischen Großbanken - darunter jetzt auch die Gazprombank - sind mittlerweile von US-Sanktionen betroffen und können daher keine Banktransaktionen in Dollar ausführen. Die einzige verbliebene Möglichkeit für sie, mit Devisen zu handeln, ist die Einfuhr großer Mengen an Dollar-Bargeld.

Inflation dürfte weiter steigen

Finanzminister Anton Siluanow sieht in der Rubel-Schwäche laut eigenen Worten einen Vorteil. "Ich sage nicht, ob der Wechselkurs gut oder schlecht ist", sagte er am Dienstag auf einer Finanzkonferenz in Moskau. "Ich sage nur, dass der Wechselkurs heute für Exporteure sehr, sehr günstig ist." Zudem hilft das der russischen Regierung dabei, mehr staatliche Einnahmen aus Energiesteuern und Exportzöllen zu erzielen.

Allerdings dürfte die schwächelnde Landeswährung die Inflation in Russland anheizen. Denn Importe werden dadurch teurer. Die Zentralbank schätzt, dass eine Rubel-Abwertung um zehn Prozent die Inflationsrate um 0,5 Prozentpunkte erhöht. "Für die Zentralbank stellt dies eine Herausforderung im Kampf gegen steigende Preise dar", sagte der Ökonom Jewgeni Kogan.

Die Währungshüter versuchen gegenzuhalten, indem sie ihren Leitzins auf 21 Prozent heraufgesetzt haben - den höchsten Stand seit 2003.