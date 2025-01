Außenhandel Chinas Exporte 2024 auf Rekordwert gestiegen Stand: 13.01.2025 08:06 Uhr

Chinas Exporte sind 2024 stark gewachsen und haben einen Rekordwert von rund 3,4 Billionen Euro erzielt. Nach wie vor schwach ist der Binnenkonsum. Auch der Immobilienmarkt steckt weiter in der Krise.

China bleibt eigenen Angaben zufolge der größte Händler von Waren weltweit. Die Ausfuhren in US-Dollar erreichten demnach im Jahr 2024 einen neuen Rekordwert von umgerechnet 3,4 Billionen Euro. Den Zolldaten zufolge sind das 5,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Bei den Importen verzeichnete China demnach ebenfalls einen Anstieg von 1,1 Prozent im Vergleich zu 2023. Auch dass im Dezember die Exporte noch mal deutlich zulegen konnten, zeigt, dass der Außenhandel aktuell eine der wenigen Säulen ist, auf die sich die chinesische Wirtschaft stützen kann.

Nicht überall läuft es so gut

In anderen Bereichen läuft es zurzeit nicht so gut. Seit dem Ende der Corona-Pandemie erholt sich Chinas Wirtschaft nur schleppend: Der Binnenkonsum ist weiterhin schwach, es gibt Unsicherheiten in der Industrie und der Immobilienmarkt steckt weiterhin in der Krise - trotz einer Reihe von Konjunkturmaßnahmen, die Chinas Führung im Herbst auf den Weg gebracht hat.

Ende der Woche will das Nationale Statistikamt abschließende Zahlen für das Jahr 2024 zum Wirtschaftswachstum bekannt geben. Die Staats- und Parteiführung hatte im März das Ziel von etwa fünf Prozent Wachstum des Bruttoinlandsprodukts festgelegt.

Auch Weltbank erhöhte zuletzt Prognose

Staats- und Parteichef Xi Jinping hat in seiner Neujahrsansprache bereits in Aussicht gestellt, dass dieses Ziel erreicht wird. Die Weltbank hatte zuletzt im Dezember ihre Wachstumsprognose für China auf 4,9 Prozent erhöht.