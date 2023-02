Bankenchef Bao Fan Chinesischer Milliardär verschwunden Stand: 17.02.2023 10:44 Uhr

Bereits mehrfach sind hochrangige chinesische Führungskräfte plötzlich verschwunden. Der jüngste Fall: Investmentbank-Chef Bao Fan, einer der einflussreichsten Finanzmanager Chinas. Nun wird er vermisst.

Der chinesische Milliardär und Chef der Investmentbank China Renaissance, Bao Fan, wird vermisst. "Das Unternehmen war nicht in der Lage, Herrn Bao zu kontaktieren", hieß es heute in einer Mitteilung der Firma an die Hongkonger Börse. Weitere Angaben zum mutmaßlichen Aufenthaltsort des einflussreichen Geschäftsmannes machte die Bank nicht.

Die Aktien der China Renaissance Holdings brachen nach der Bekanntgabe der Boutique-Investmentbank um bis zu 50 Prozent ein. Zuvor hatte die Wirtschaftsnachrichten-Website "Caixin" berichtet, Bao sei seit zwei Tagen nicht mehr erreichbar. China Renaissance reagierte zunächst nicht auf Nachfragen zum Verbleib des 52-Jährigen. Laut "Caixin" wurde im vergangenen September bereits China-Renaissance-Präsident Cong Lin in Gewahrsam genommen.

Wichtige Rolle bei großen Fusionen

Bao ist Hauptaktionär von China Renaissance. Die Investmentbank gründete er 2005, brachte sie 2018 schließlich an die Börse in Hongkong. Er wird als einer der am besten vernetzten Banker Chinas bezeichnet. So hat er an großen Technologiefusionen mitgewirkt - darunter der Zusammenschluss der chinesischen Fahrdienstleister Didi und Kuaidi oder der Essenslieferanten Meituan und Dianping. Bao hat mit seiner Bank zudem zur Gründung einer Reihe von Internet-Start-ups in China beigetragen, darunter die führende Online-Handelsplattform JD.com.

In der Vergangenheit sind mehrfach hochrangige chinesische Führungskräfte plötzlich verschwunden. Erst vor einigen Tagen hatte der Immobilienentwickler Seazen Group mitgeteilt, dass das Unternehmen seinen Vizevorsitzenden nicht erreichen könne. Für große Aufmerksamkeit sorgte vor einigen Jahren der Fall des Milliardärs Guo Guangchang, der Ende 2015 für einige Tage verschwand.

Jack Ma verschwand monatelang

Im Jahr 2017 wurde der chinesisch-kanadische Geschäftsmann Xiao Jianhua festgenommen. Er wurde im August 2022 wegen Korruption zu 13 Jahren Haft verurteilt. Berichten zufolge war Xiao in Hongkong von Pekinger Polizisten in Zivil festgenommen worden. Mit einem geschätzten Vermögen von rund sechs Milliarden Dollar gehörte er damals zu den reichsten Menschen Chinas.

Als der Alibaba-Gründers Jack Ma ab Herbst 2020 monatelang nicht mehr in der Öffentlichkeit auftrat, führte das ebenfalls zu zahlreichen Spekulationen. Vermutet wurde damals ein Zusammenhang mit kritischen Äußerungen des Unternehmers über die chinesischen Behörden.