Immobilienmarkt Deutsche Wohnen und Vonovia wollen fusionieren

Es wäre Europas größter Immobilienkonzern mit über einer halbe Million Wohnungen - die Unternehmen Vonovia und Deutsche Wohnen wollen zusammengehen. Allerdings muss noch die Kartellbehörde zustimmen.

Die beiden Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia haben sich auf einen Zusammenschluss geeinigt. Wie beide Unternehmen mitteilten, soll es ein öffentliches Übernahmeangebot der Vonovia an die Aktionäre der Deutsche Wohnen geben. Beide Unternehmen unterzeichneten der Mitteilung zufolge eine Grundsatzvereinbarung über den Zusammenschluss.

Über 500.000 Wohnungen

Sollten die Kartellbehörden zustimmen, entstünde durch den Zusammenschluss Europas größter Konzern für Wohnimmobilien mit mehr als einer halben Million Wohnungen. Diese wären rund 90 Milliarden Euro wert.

Vonovia will für die Übernahme 18 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Vor fünf Jahren war Vonovia mit einem 14 Milliarden Euro schweren Übernahmeangebot für die Deutsche Wohnen am Unwillen der Aktionäre gescheitert, die nicht in ausreichender Zahl ihre Papiere verkaufen wollten.

Damals hatte auch Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn gegen die Fusion gekämpft. Beim neuen Anlauf hat Vonovia-Chef Rolf Buch ihn ins Boot geholt. Zahn soll sein Stellvertreter im Vorstand des fusionierten Konzerns werden.