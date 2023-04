Debatte um Arbeitszeitmodell Wer die Vier-Tage-Woche will Stand: 29.04.2023 18:23 Uhr

Ist die Einführung der Vier-Tage-Woche sinnvoll bei vollem Lohnausgleich? SPD-Chefin Esken hat mit ihrem Vorstoß die Debatte wieder belebt. Für den DGB ist sie keine "allgemeine Lösung", Union und FDP lehnen die Initiative ab.

Weniger Arbeitstage bei vollem Gehalt - für viele Arbeitnehmer würde eine Vier-Tage-Woche einige Probleme lösen. Befürworter dieses Arbeitsmodells verweisen auf Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern, wonach eine Vier-Tage-Woche die Arbeitsbelastung senke und die Produktivität erhöhe.

SPD-Chefin Saskia Esken hat die Debatte um die Vier-Tage-Woche wieder angestoßen. "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit einer Vier-Tage-Woche gute Ergebnisse erzielen", sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Gerade Eltern bräuchten andere, flexiblere und geringere Arbeitszeiten, um ihre familiären Pflichten und Bedürfnisse besser organisieren zu können. "Sicher braucht man einen Lohnausgleich", fügte Esken hinzu. Viele Menschen könnten von ihrem Lohn schon jetzt nicht leben.

DGB: Keine Lösung für alle Branchen

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Yasmin Fahimi, begrüßte den Vorschlag für die Einführung einer Vier-Tage-Woche. Allerdings sah sie darin im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks keine allgemeine Lösung. Dies müsse "in jeder Branche und es muss vor allem über Tarifverträge geklärt und abgesichert sein". Zwar müsse die zunehmende Verdichtung der Arbeitszeit auch mit längeren Erholungsphasen einhergehen, sagte Fahimi. "Das kann man aber nicht generell beantworten."

Union: Vier-Tage-Woche schadet Wirtschaft

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Hermann Gröhe, warnte, ein solches Vorgehen werde Deutschlands Wirtschaft schaden. "In Zeiten von Fachkräftemangel die Arbeitszeit zu verkürzen und die Arbeit zu verteuern, würde der Wettbewerbsfähigkeit einen Bärendienst erweisen", sagte er dem "Tagesspiegel".

FDP: Viele Bereiche erfordern Präsenz

Auch der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Pascal Kober, sieht vor dem Hintergrund des "massiven Fachkäftebedarfs" in vielen Bereichen Eskens Vorschlag als "wenig verständlich". Die Vermutung, es würde generell bei geltender Vier-Tage-Woche produktiver gearbeitet, sei nicht richtig, weil viele Tätigkeiten, gerade im Care-Bereich, Polizei oder der medizinischen Versorgung, eine Präsenz des Arbeitnehmers erforderten.

"Wo eine Vier-Tage-Woche doch vereinbart werden kann, können dies Arbeitnehmer und Arbeitgeber selbst miteinander vereinbaren, ohne auf Ratschläge aus der Politik zurückgreifen zu müssen", so Kober.

Linkspartei pocht auf Wahlfreiheit

Die Linkspartei forderte Lohnzuschüsse für kleinere Betriebe für einen Übergang zur Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Vor dem Tag der Arbeit am 1. Mai legte Parteichefin Janine Wissler einen Plan vor, wie die Arbeitszeitkürzung vonstatten gehen könnte. Dazu gehört, zunächst mit Modellversuchen zu starten und die Vier-Tage-Woche dann in drei Schritten in einem Zeitraum von zwei Jahren einzuführen.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen aus Wisslers Sicht frei wählen können, ob sie vier oder fünf Tage arbeiten. "Studien zeigen, dass die Vier-Tage-Woche sowohl Produktivität als auch Wohlbefinden steigert", argumentierte Wissler. "Allerdings haben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer große Bedenken, weil sie Angst vor Lohneinbußen haben." Deshalb müsse es vollen Lohnausgleich geben.

Die IG Metall hatte sich zuletzt für die Einführung der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich stark gemacht.