Statistik zu Getränken Cola und Limo beliebt, Wasser beliebter Stand: 09.07.2024 15:29 Uhr

Limos gelten wegen des Zuckers als ungesund, bleiben in Deutschland aber beliebt: Auf eine Produktion von 93 Liter pro Kopf und Jahr kommt eine aktuelle Statistik. Noch gefragter ist aber ein völlig zuckerfreies Getränk: Wasser.

Wer wissen will, wie die Menschen in Deutschland leben, findet beim Statistischen Bundesamt einen wahren Schatz von Daten, den man jederzeit abfragen kann. Via Pressemitteilung macht die Behörde regelmäßig eine ganze Reihe davon von sich aus publik - heute etwa solche zur Frage, welche Getränke in Deutschland produziert werden. Und aller Debatten über gesunde Ernährung zum Trotz stellen die Statistiker fest: Es werden nach wie vor jede Menge zuckerhaltiger Getränke produziert.

7,76 Milliarden Liter waren es im Jahr 2023 - pro Kopf rein rechnerisch 93 Liter. Große Veränderungen gab es hier in den vergangenen zehn Jahren nicht: 2013 lag der Wert mit 7,7 Milliarden Litern ähnlich hoch wie aktuell, etwas höher war er zum Beispiel 2018 mit 8,1 Milliarden, etwas niedriger 2021 mit 7,2 Milliarden.

Wie viel davon tatsächlich in Deutschland getrunken wurde, geht aus den Daten des Statistischen Bundesamtes nicht hervor, denn Im- und Exporte von Getränken sind dabei nicht berücksichtigt.

Die Tendenz zur Entwicklung deckt sich aber mit Daten zum Pro-Kopf-Verbrauch, die die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke (wafg) bereits im Frühjahr veröffentlicht hatte. Auch hier lag der Wert für Erfrischungsgetränke von 2023 etwa auf dem Niveau von 2013 - bei rund 125 Litern pro Kopf. Zu den Erfrischungsgetränken zählt die wafg neben Limos unter anderem auch Fruchtsaftgetränke.

Auch schon mal 14 Stück Würfelzucker in Limo

Das Statistische Bundesamt wertet als "zuckerhaltiges Erfrischungsgetränk" neben Cola und Limonade auch Saftschorlen, Energydrinks oder Wasser mit Aromen. Den größten Anteil haben demnach mit 71 Prozent aber tatsächlich Cola, Colamischgetränke und Limonaden.

Experten kritisieren immer wieder den hohen Zuckergehalt vieler dieser Getränke - auch weil vielen Konsumenten nicht klar zu sein scheint, wie hoch die Zuckermenge darin tatsächlich ist. Nach Angaben der Verbraucherzentrale NRW können in einer Halbliter-Flasche Limo umgerechnet auch schon mal mehr als 14 Stück Würfelzucker enthalten sein - womit die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für den täglichen Gesamtkonsum für einen durchschnittlichen Erwachsenen in etwa schon erreicht wäre.

12,29 Liter Wasser - Leitungswasser nicht berücksichtigt

Mit einer gewissen Freude dürften Ernährungsexperten daher auf einer andere Zahl in der Statistik schauen: Denn eine noch weitaus größere Rolle als zuckerhaltige Getränke spielt Wasser.

Insgesamt 12,29 Milliarden Liter Mineral-, Tafel- und Heilwasser wurden demnach 2023 in Deutschland produziert. Und die kommen naturgemäß völlig ohne Zucker aus. Genauso wie das Wasser, das die Menschen einfach aus dem Hahn trinken, und das in der Statistik gar nicht berücksichtigt wird.