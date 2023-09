Gebrauche Kleidung Second Hand weiter im Trend Stand: 07.09.2023 15:36 Uhr

In Zeiten steigender Preise nimmt der Kauf gebrauchter Kleidung weiter zu. Laut Prognosen könnte das Volumen des Second Hand-Marktes bis 2025 auf fünf bis sechs Milliarden Euro ansteigen.

Der Handel mit bereits getragener Kleidung erfreut sich in Deutschland weiterhin großer Beliebtheit. Die Beratungsgesellschaft PwC geht davon aus, "dass das Volumen des Second Hand-Modemarktes in Deutschland von rund 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf fünf bis sechs Milliarden Euro bis 2025 ansteigen wird", wie sie heute mitteilte.

Für den gesamten Markt mit gebrauchten Waren prognostizierte der Handelsverband Deutschland bereits im Mai ein Wachstum von acht Prozent auf rund 15 Milliarden Euro für das laufende Jahr.

Aufwärtstrend bei gebrauchten Waren

Zum Vergleich: 2019 lagen die Umsätze mit Second Hand-Ware noch bei 10,6 Milliarden Euro. Das Gebrauchtwarensegment wachse damit stärker als der Einzelhandel insgesamt, hieß es damals.

Die Daten decken sich auch mit einer aktuellen, allerdings nicht repräsentativen PwC-Umfrage von rund 500 Befragten zu Second Hand-Kleidung. 56 Prozent der Befragten haben danach bereits gebrauchte Erwachsenen-Mode gekauft, weitere 14 Prozent ziehen das in Betracht.

Unter jüngeren Verbraucherinnen und Verbrauchern, die zwischen den 90er und Ende der 2000er Jahre zur Welt gekommen sind, gaben danach sogar 64 Prozent an, bereits gebrauchte Kleidung gekauft zu haben.