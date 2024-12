Energieverbrauch Große Fernseher, hohe Stromrechnung Stand: 16.12.2024 13:48 Uhr

Wer sich für einen besonders großen Fernseher entscheidet, muss mit hohen Stromkosten rechnen. Wie Berechnungen von Vergleichsportalen zeigen, können einige Geräte wahre Energiefresser sein.

Wer sich beispielsweise zu Weihnachten einen großen Fernseher kauft, sollte auch an die Stromkosten denken. Stromverbrauch und damit Stromkosten steigen mit wachsender Bildschirmdiagonale deutlich an, warnen die Vergleichsportale Verivox und Testberichte.de.

Während der Lebensdauer eines TV-Geräts können nach deren Berechnungen Stromkosten in Höhe von etwa einem Drittel des Kaufpreises entstehen. Die Vergleichsportale haben mehr als 1.400 TV-Geräte in Bezug auf Größe, Stromverbrauch und Anschaffungskosten analysiert.

10 Zoll zusätzlich, ein Drittel höhere Stromkosten

Die Vergleichsportale weisen darauf hin, dass der Stromverbrauch mit zunehmender Bildschirmdiagonale stark ansteigt. Demnach ist über eine Nutzungsdauer von zehn Jahren bei einem 55-Zoll-Fernseher mit Stromkosten von durchschnittlich 377 Euro zu rechnen. Hat das Gerät eine Bildschirmdiagonale von 85 Zoll, sind es bereits 850 Euro.

75 Zoll schlagen im Schnitt mit rund 660 Euro in zehn Jahren zu Buche. Im Vergleich zu 55 Zoll ist das ein Verbrauchsplus von 76 Prozent. Beim "energiehungrigsten" Gerät in der Auswertung fallen demnach über zehn Jahre sogar 1.500 Euro an Stromkosten an. Entsprechend der Angaben auf dem Energielabel wurde dabei eine Nutzungsdauer von 1.000 Stunden pro Jahr angenommen, was einer täglichen Nutzung von 2,7 Stunden entspricht.

"Mit zunehmender TV-Größe steigt der Stromverbrauch erheblich. 10 Zoll zusätzlich erhöhen die Stromkosten um durchschnittlich ein Drittel", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. Der Auswertung zufolge verbraucht ein 55-Zoll-Fernseher im Jahr durchschnittlich 109 Kilowattstunden Strom, bei 65 Zoll sind es im Schnitt 142 Kilowattstunden.

HDR verbraucht deutlich mehr Energie

Wie viel Strom jeweils im konkreten Fall verbraucht werden, können die Verbraucher der Untersuchung auch mit den gewählten Einstellungen beeinflussen. Die meisten TV-Sender nutzten den Bildstandard SDR (Standard Dynamic Range), erklärten die Vergleichsportale. Filme und Serien bei Streaming-Diensten würden hingegen immer häufiger in HDR (High Dynamic Range) ausgespielt. Dieser Standard könne ein besseres Seherlebnis bieten, erhöhe aber den Stromverbrauch deutlich.

Bei einem 55-Zoll-TV erhöhe sich dieser um durchschnittlich 55 Prozent, bei 65 Zoll um 60 Prozent, bei 75 Zoll seien es bereits um 74 Prozent. Bei einer Bildschirmgröße von 85 Zoll verdoppele sich der Verbrauch sogar (plus 102 Prozent). Für die Stromrechnung bedeutet das der Analyse zufolge, dass 58 Euro pro Jahr mehr fällig werden.

Generell sollte beim Fernseher-Kauf auf den Verbrauchswert im Energielabel geachtet werden, raten die Vergleichsportale. Wenn dort 100 Kilowattstunden (kWh) angegeben werde, entspreche das Stromkosten von ungefähr 350 Euro während der Lebensdauer des Gerätes.