Jahreshoch bei Benzin Mit den Feiertagen kommen Rekordpreise Stand: 12.04.2023 12:51 Uhr

Benzin ist in Deutschland aktuell so teuer wie seit fast fünf Monaten nicht mehr, während die Dieselpreise nicht weiter steigen. In einigen EU-Ländern kann man derzeit noch billiger tanken, es gibt aber auch noch höhere Preise.

In den vergangenen drei Wochen ist der Preis für einen Liter Super E10 um fast neun Cent gestiegen. Das teilte der ADAC mit. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete der Liter Benzin am Dienstag 1,82 Euro pro Liter - zwei Cent mehr als eine Woche zuvor. Damit setzt sich der Trend fort, der sich schon vor den Osterfeiertagen angekündigt hatte. Die Benzinpreise sind aktuell so hoch wie zuletzt Mitte November 2022.

Der Dieselpreis hat sich dagegen nur minimal verändert. Am Dienstag kostete ein Liter 1,70 Euro. Vor drei Wochen war der Kraftstoff 0,6 Cent billiger. Damit nähert sich die Differenz zwischen Diesel und E10 langsam wieder ihrem langfristigen Durchschnitt an.

Starke Preisunterschiede in Nachbarländern

In den vergangenen rund zehn Jahren war Diesel immer etwa 15 Cent günstiger als Benzin. Derzeit liegt die Differenz bei 12,1 Cent. Im vergangenen Jahr hatte sich das Bild gewendet und die Dieselpreise stiegen zum Teil sogar über die Preise von Benzin. Seit Februar ist der Kraftstoff, der deutlich niedriger besteuert wird, wieder billiger.

Im europäischen Ausland ist die Situation ähnlich, fast überall sind die Spritpreise aktuell hoch. Nur in Polen und in Kroatien kostet der Liter Benzin derzeit noch weniger als 1,50 Euro, wohingegen der Benzinpreis pro Liter in Dänemark schon über die Zwei-Euro-Marke gesprungen ist.