Großbaustellen der Bahn Wo in nächster Zeit überall Strecken gesperrt werden

Mit der Sanierung der Riedbahn beginnt die großangelegte Modernisierung des Schienennetzes der Deutschen Bahn. Dafür werden in den kommenden Monaten in ganz Deutschland zahlreiche Strecken gesperrt.

Ab heute wird die Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim für mehrere Monate voll gesperrt. Damit starten groß angelegte Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn, die in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren den Bahnverkehr in ganz Deutschland erheblich beeinträchtigen werden. Bis 2030 sollen so über 40 Strecken modernisiert werden. Allein in diesem Jahr stehen noch 14 Bahnstrecken auf dem Sanierungsplan der Bahn.

Die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim

Auf der vielbefahrenen Verbindung Frankfurt-Mannheim geht ab dem späten Montagabend, 23 Uhr, nichts mehr. Bis Mitte Dezember werden Gleise, Oberleitungen, Signale, Weichen, Brücken und Bahnhöfe modernisiert.

Schnellfahrtstrecke Köln - Frankfurt

Die wichtige ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt wird ab Dienstag, 16. Juli, wegen Bauarbeiten für knapp vier Wochen gesperrt. In dieser Zeit sollen entlang der Strecke 70 Kilometer Gleise und 13 Weichen erneuert werden. Zeitgleich werden am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens Bauarbeiten vorgenommen.

Bis zum 12. August werden die Züge umgeleitet und es entfallen die Halte Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg Süd und sind nur mit dem Bus-Ersatzverkehr erreichbar. Reisende müssen laut der Deutschen Bahn mit Zugausfällen und Verspätungen zwischen 40 und 90 Minuten rechnen.

Vollsperrung im Ruhrgebiet

Ab dem 22. Juli werden auf der Strecke zwischen Duisburg und Essen sowie auf der Strecke zwischen Duisburg und Oberhausen Gleise erneuert. Hierzu werden die Strecken bis zum 2. August vollständig gesperrt.

Dadurch kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr und veränderten Fahrzeiten: Die Deutsche Bahn hat eine Umleitung der Züge zwischen Köln und Dortmund sowie auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Dortmund angekündigt. Außerdem halten Fernverkehrszüge nicht am Flughafen Düsseldorf, am Duisburger Hauptbahnhof (bis auf wenige Einzelzüge), am Hauptbahnhof in Oberhausen und am Hauptbahnhof in Mülheim (Ruhr).

Brückenarbeiten zwischen Berlin und Frankfurt (Oder)

Gleich zweimal wird die Bahnstrecke zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder in diesem Jahr noch gesperrt: Zwischen dem 23. Juli und 5. August 2024 sowie zwischen dem 7. September und dem 4. Oktober dieses Jahres führt die Deutsche Bahn Brückenarbeiten auf der Strecke durch. Dazu muss die Strecke vollständig gesperrt werden.

Auf der Strecke Berlin - Warschau entfallen durch die Bauarbeiten die Halte am Hauptbahnhof Berlin Hbf, Berlin-Ostbahnhof und Berlin-Ostkreuz. Der Bahnverkehr zwischen Berlin Hauptbahnhof und Frankfurt (Oder) wird mit mit Bussen (IC-Bus) ersetzt.

Baustelle zwischen Berlin und Halle

Ab dem 26. Juli soll die ICE-Strecke zwischen Berlin und Halle gesperrt werden. Bis 16. August sind Bauarbeiten geplant. Bisher gab die Bahn dazu aber keine näheren Informationen bekannt.

Bauarbeiten am Knoten Stuttgart

Zwischen dem 27. Juli und 6. September sperrt die Deutsche Bahn den Tunnel in der Stuttgarter Innenstadt für den Zugverkehr. Damit setzt die Bahn die Modernisierung der S-Bahn-Stammstrecke in Stuttgart fort. Für das Pilotprojekt Digitaler Knoten Stuttgart wird die Stammstrecke mit Digitaltechnik ausgerüstet und es werden umfangreiche Kabelarbeiten ausgeführt. Außerdem setzt die Deutsche Bahn die Arbeiten zur Anbindung der S-Bahn an den neuen Tunnel in Richtung Mittnachtstraße fort.

Die S-Bahnen fahren wie in den Vorjahren über die Gleise 1 bis 5 im Hauptbahnhof oben - das beeinträchtigt auch den Fernverkehr: Die Züge zwischen Stuttgart und Zürich verkehren nur auf dem Abschnitt zwischen Stuttgart-Vaihingen und Zürich.

Bauarbeiten zwischen Dortmund und Siegen

Vom 2. August bis zum 20. September sind auf der Strecke Dortmund - Siegen Bauarbeiten geplant. Bisher sind keine näheren Informationen dazu bekannt.

Nur eingleisiger Verkehr zwischen Erfurt und Eisenach

Ab dem 2. August werden auf dem Streckenabschnitt zwischen Erfurt und Eisenach Gleise und Weichen modernisiert. Bis zum 14. Dezember ist die Strecke darum auf einigen Abschnitten nur eingleisig befahrbar und muss teilweise sogar vollständig gesperrt werden.

Die Fernverkehrszüge zwischen Erfurt und Eisenach sollen laut der Deutschen Bahn zwar weiter verkehren. ICE Sprinter zwischen Berlin und Frankfurt, die über Erfurt fahren, entfallen aber nach Angaben der Deutschen Bahn. Auch zwischen Gera und Eisenach werden die Züge temporär entfallen.

Bauarbeiten zwischen Ulm und Augsburg

Zwischen dem 8. August und dem 6. September sind auf der Strecke zwischen Ulm und Augsburg Bauarbeiten geplant. Bisher sind keine näheren Informationen dazu bekannt.

Aus- und Neubau zwischen Karlsruhe und Freiburg

Im August wird die Strecke zwischen Karlsruhe und Basel weiter ausgebaut. Vom 10. bis 30. August wird zwischen Rastatt und Baden-Baden und zwischen Karlsruhe und Baden-Baden zeitgleich an den Gleisen, Weichen, der Oberleitung und den Eisenbahnüberführungen gebaut. Manche Züge werden umgeleitet, es entfallen einige Halte und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen verkehrt.

Das Projekt "Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe – Basel" sorgt für zwei zusätzliche Gleise, damit künftig Fern-, Nah- und Güterverkehr mehr Platz auf der Schiene haben.

Brückenarbeiten zwischen Hamm und Hannover

Vom 16. August bis zum 6. September werden Brückenarbeiten und Arbeiten zum Lärmschutz an der Strecke Hamm - Hannover durchgeführt. Dafür muss die Bahnstrecke vollständig gesperrt werden, Züge zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin werden umgeleitet. In der Folge entfallen die Fernverkehrshalte in Gütersloh, Bielefeld, Herford, Bad Oeynhausen und Minden.

Auch die IC-Verbindung, die zwischen Frankfurt (Main) und Dresden über Hannover verkehrt, ist von den Bauarbeiten betroffen. Sie wird nur noch zwischen Hannover und Dresden fahren. In der Folge entfallen alle Halte zwischen Frankfurt (Main) und Hannover.

Erste Sperrung zwischen Hamburg und Berlin

Es ist die erste von zwei langen Sperrungen innerhalb von nur zwei Jahren: Ab dem 16. August wird die Strecke zwischen Hamburg und Berlin bis zum bis 14. Dezember saniert. Es werden Weichen, Gleise und Brücken erneuert. Die Fernverkehrszüge verkehren dann noch stündlich zwischen den Hauptbahnhöfen Hamburg und Berlin und die Fahrzeit verlängert sich um 45 Minuten. Auf der IC-Linie Warnemünde - Leipzig verkehren die Züge nur noch ab Magdeburg.

Nur ein halbes Jahr später soll auf der Strecke dann erneut groß gebaut werden: Dann ist eine Generalsanierung geplant, die der DB-Konzern bereits angekündigt hatte. Vom 6. Juni bis 13. Dezember 2025 soll die 280 Kilometer lange Schnellstrecke gesperrt und zu einem sogenannten "Hochleistungskorridor" ausgebaut werden.

Sanierung der Strecke Hamburg - Schwerin

Eine weitere Baustelle im Norden Deutschlands beginnt am 17. August und soll planmäßig bis zum 22. November dauern. Im Rahmen der Sanierung der Strecke zwischen Hamburg und Schwerin erneuert die Bahn Weichen, Gleise und Brücken.

Bis zum 29. September verkehren einzelne Fernverkehrszüge zunächst nur auf dem Abschnitt zwischen Schwerin und Stralsund. Zwischen Hamburg und Schwerin wird ein Ersatzverkehr mit Bussen (IC-Bus) eingerichtet. Täglich soll es nur noch eine Direktverbindung zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und dem Ostseebad Binz geben.

Vom 30. September bis zum 22. November halten die Züge dann nicht mehr am Hamburger Hauptbahnhof. Sie werden stattdessen zwischen Hamburg-Harburg und Schwerin Hbf umgeleitet.

Lärmschutz zwischen Hamm und Hagen

Vom 19. Oktober bis 14. Dezember wird auf dem Streckenabschnitt Hamm - Hagen gleichzeitig an den Gleisen und den Lärmschutzanlagen gearbeitet. Außerdem werden die Bauarbeiten genutzt, um notwendige Arbeiten an den Eisenbahnüberführungen umzusetzen.

In der Folgen fallen auf der Strecke von Köln nach Hamm über Wuppertal Züge aus. Außerdem gibt es ein reduziertes Fernverkehrsangebot in Wuppertal und Hagen. Sämtliche Fernverkehrshalte in Schwerte (Ruhr) und Unna entfallen.