Krise bei VW Massiver Gewinneinbruch bei Volkswagen Stand: 30.10.2024 08:56 Uhr

Die Krise bei VW zeichnet sich nun auch in den Geschäftszahlen ab: Im dritten Quartal ist der Gewinn um knapp 64 Prozent eingebrochen. VW verkauft weniger Fahrzeuge, auch der Sparkurs kostet Geld.

Der kriselnde Volkswagen-Konzern hat im dritten Quartal einen herben Gewinneinbruch erlitten. Weniger Fahrzeugverkäufe sowie der angestoßene Kapazitäts- und Stellenabbau im Konzern sorgten für eine Milliardenbelastung. Die Werte fielen schwächer aus als von Analysten ohnehin befürchtet. Der Konzerngewinn sackte nach Steuern um 64 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro ab - unter anderem, weil es für VW auch im wichtigen Markt China schlecht läuft. Bei einem Umsatz knapp unter Vorjahr erwirtschaftete der größte europäische Autobauer eine Rendite von 3,6 Prozent, gut zweieinhalb Prozentpunkte weniger.

Harte Konkurrenz aus China und hohe Kosten

Im dritten Quartal war der Absatz weltweit um sieben Prozent auf knapp 2,2 Millionen Fahrzeuge gesunken, in China erlitten die Pkw-Marken zweistellige Einbrüche. Der Autobauer hat dort zu wenig Elektroautos im Angebot. Die Käufer steigen überwiegend auf E-Autos heimischer Hersteller um. Die Nachfrage nach Verbrennerautos, wo die deutschen Autobauer über Jahrzehnte führend waren, schwächelt.

VW trifft die harte Konkurrenz aus China und hat zugleich hohe Kosten im Heimatland. Ein Silberstreif am Horizont ist der zuletzt verbesserte Auftragseingang in Westeuropa, der Rückenwind für das vierte Quartal geben soll.

Werksschließungen und Stellenabbau

VW steckt in einer schweren Krise. Der Autobauer hat angekündigt, erstmals in der Geschichte Werke in Deutschland zu schließen. Dem Betriebsrat zufolge geht es um mindestens drei Werke und massiven Beschäftigungsabbau.

Zehntausenden Beschäftigten könnte gekündigt werden. Auch deutliche Gehaltseinbußen stehen im Raum. Die Arbeitnehmer haben Widerstand angekündigt und fordern umfassendere Konzepte als nur die Arbeits- und Fabrikkosten in den Blick zu nehmen.

Heute treffen Vertreter des Unternehmens und der Gewerkschaft IG Metall zur nächsten Gesprächsrunde zum VW-Haustarif zusammen.