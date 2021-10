Avatar dr.bashir 14.10.2021 • 08:53 Uhr

Gewerkschaftschef fordert?

Von wem fordert er das? Es wird wohl kaum ein Arbeitgeber freiwillig mehr bezahlen als er muss, nur weil jemand in einem Interview etwas fordert. Es ist der Job von Gewerkschaften, in Verhandlungen etwas herauszuschlagen. Wenn man sich da mit Abschlüssen unter der Inflationsrate abspeisen lässt, dann ist das der Fehler der Gewerkschaft. Aber wenn der durchschnittliche Arbeitnehmer einen immer größeren Anteil seines Einkommens für Miete und Sprit ausgeben muss, dann sinkt automatisch sein sonstiger Konsum. Und natürlich landet das Geld bei jemand anderem und der kann dann damit konsumieren. Dann geht es eben Porsche besser und Opel schlechter - wie in Krisen so üblich. Der Champagner-Umsatz steigt, der Bierumsatz sinkt. Also Gewerkschaft, tut was. Von alleine steigen die Löhne nicht.